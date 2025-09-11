Cierre definitivo a granja porcícola de los Loret de Mola en Yucatán

Megagranja de los Loret una amenaza permanente al suelo, agua, atmósfera y salud humana. 50 mil cerdos contaminantes.

Regeneración, 11 de septiembre de 2025. En redes destacan que al intervenir por segunda ocasión en el presente año, la Procuraduría del Ambiente (Profepa) determinó el cierre definitivo de la granja porcícola Pecuaria Peninsular.

Misma ubicada en Santa María Chi, zona limítrofe de Mérida por descargas reiteradas de aguas residuales sin control y relacionada a empresa Keken.

Granja

📢 Debido al incumplimiento reiterado de siete medidas correctivas, entre ellas, la descarga de aguas residuales de forma directa y sin permiso, este 9 de septiembre la Profepa clausuró de forma total y definitiva la operación de la porcícola Pecuaria Peninsular, ubicada en Santa… pic.twitter.com/36s0nxupnS — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) September 10, 2025

Conforme a la titular de la dependencia, Mariana Boy Tamborrell, esta vez la procuraduría a su cargo “impuso una clausura total y definitiva” a la empresa propiedad de la familia Loret de Mola.

Lo anterior, en respuesta a una demanda de justicia planteada por habitantes de la citada comunidad.

“La operación de esta mega granja sin permiso de descarga de aguas infringe la ley y representa una amenaza permanente de contaminación para el suelo, los cuerpos de agua…»

«.., la atmósfera y una amenaza para la salud humana de la comunidad que colinda con esta instalación”, expresó la titular de la dependencia en un mensaje personal en redes sociales.

Datos

Por otra parte, se indica que la granja opera con 72 naves como una aparcera de la empresa Kekén que llega a albergar más de 50 mil cerdos.

La cual, además, señalada como causante de la contaminación de los mantos freáticos de la zona donde opera.

Cabe destacar que el 25 de abril pasado, la dependencia impuso una clausura total temporal a la granja por el mismo motivo, por lo que requirió, el permiso de descarga correspondiente.

Y es que a casi cinco meses del requerimiento, la dependencia volvió actuar, esta vez con una clausura definitiva.

Salud

Al tiempo que se recuerda que el pasado 2 de septiembre actuaron organizaciones de más de 20 localidades de municipios yucatecos.

Es decir, de Cantamayec, Chocholá, Dzoncauich, Hocabá, Hunucmá, Izamal, Kinchil, Kopomá, Maxcanú, Mérida, Teabo y Tetiz.

Los cuales presentaron una denuncia popular y ciudadana ante las autoridades ambientales en contra de las granjas.

#VIDEO CLAUSURAN DEFINITIVAMENTE GRANJA PORCÍCOLA EN SANTA MARÍA CHI



La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de forma total y definitiva la empresa Pecuaria Peninsular, ubicada en Santa María Chi, debido al incumplimiento reiterado de siete medidas… pic.twitter.com/Soh5QTfLJ1 — Yucatán Ahora (@yucatanahora) September 10, 2025

Por ello, exigieron a las autoridades el cumplimiento de sus obligaciones legales y puesta en marcha de acciones para la reparación del daño ambiental.

Desde luego, la investigación de la posible responsabilidad penal de las empresas porcícolas que operan en el estado de Yucatán.

Ambiental

Como se sabe en abril de 2023 la Semarnart emitió un dictamen en el que reconoce la existencia de numerosas granjas porcícolas ilegales.

Mismas con nulos e insuficientes sistemas de tratamiento de aguas residuales, no se habían tomado medidas concretas ni efectivas.

Así manifestaron las comunidades afectadas.

En respuesta, la titular de la dependencia expresó:

“…hoy la Profepa finalmente hace justicia a estas comunidades con esta clausura definitiva. Vamos a seguir trabajando en atender y defender los derechos ambientales de la gente”.