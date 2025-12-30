Donar órganos es trascender infórmate, decide y comparte con tu familia

Un donante de órganos puede salvar hasta 8 vidas. Mayoría de trasplantes de hígado, corazón y riñón se realizan en hospitales públicos

Regeneración, 30 de diciembre de 2025. La presidenta Sheinbaum presentó los avances en materia de trasplante de órganos que en México se realizan en su mayoría en hospitales públicos.

Y es que el Secretario de Salud, David Kershenobich explicó los logros en la materia a lo largo de un año.

A comentario de periodista confirmó la imposibilidad científica del tráfico de órganos, porque el trasplante de órganos requiere tratamiento médico específico.

Además de una serie de características, entre ellas, la compatibilidad, etcétera.

Salud

Para fomentar la campaña de órganos, tenemos posibilidades de trasplante en CDMX, Monterrey, Sonora, …en muchos sitios del país. Diseminarlos por todo el país a los especialistas.

El titular de Salud dijo que la atención médica es un componente esencial de un sistema de salud.

Indicó que cada trasplante que se hace requiere de inmunosupresión y esa tiene que seguir por muchos años.

E incluso precisó que dicho tratamiento no le ha faltado a ningún paciente la inmunosupresión para mantener sus órganos.

Explicó que se han realizado 2 mil 783 trasplantes de riñón. Y un dato importante es que 2 mil 126, el 76% se han realizado en hospitales públicos.

En 5 años se han hecho 14 mil 347 trasplantes, de los cuales, 10 mil 104 son de donante vivo y 4 mil 243 de donantes fallecidos.

Así, dijo que con el tratamiento quirúrgico y con los medicamentos que mantienen la inmunosupresión la sobrevida en trasplante de donador vivo es de 93.5%.

En tanto que es de 84.2% la sobrevida cuando el donante es de alguien que había fallecido.

Con estos datos, dijo que se trata de consolidar la capacidad de hacer trasplantes para promover, una campaña de donación entre la población.

Vida

Por otra parte, dijo que cada persona que recibe un riñón regresa a una vida prácticamente normal.

En relación a trasplantes de hígado, durante el 2025, se han realizado 245 trasplantes de hígado y de ellos el 76 por ciento, 187 [trasplantes], han ocurrido también en hospitales públicos.

En la sobrevida a 5 años es de 71.5 por ciento, lo cual cumple con los estándares internacionales con estos órganos.

Insistió en explicar que tanto en trasplante de riñón como de hígado, pueden ser de donador vivo, es decir, alguien le puede dar a un familiar un riñón o le puede dar a un hijo un pedazo de hígado.

-Acotó que se trasplanta un pedazo de hígado y en 6 meses tienen un hígado normal, tanto el donante, como la persona que recibió el hígado y regresan a una vida completamente normal-.

También hemos avanzado en lo que tiene que ver con trasplantes de corazón, dijo Salud.

«Este año se han realizado 46 trasplantes de corazón —incluyendo 4 trasplantes duales, es decir, corazón y riñón al mismo tiempo—»

Al tiempo que reveló, «45 de ellos, con excepción de uno, se realizaron en hospitales públicos».

Adelante

La sobrevivencia a 4 años que llevamos es de 62.9% y en el periodo se han realizado 186 trasplantes.

Los cuales, dijo, estos son pacientes que ya llevan una vida prácticamente sedentaria y al recibir su corazón pueden reanudar una vida prácticamente normal.

En cardiología, por ejemplo, el día de ayer teníamos realizados 16 trasplantes de corazón, incluyendo 3 pediátricos y 2 duales —corazón y riñón—.

Sin ninguna mortalidad hospitalaria y con una sobrevida de 75 por ciento en trasplantes de corazón, o sea, hemos avanzado en poder tener los estándares internacionales para trasplantes de órganos.

También, en 2025, se han realizado 10 trasplantes de pulmón, de los cuales, 3 [trasplantes] se han realizado en hospitales públicos y en total [en 5 años] han sido 48 [trasplantes].

Campaña

Pero más allá de las cifras lo que importa es la sobrevida que tienen estos pacientes con trasplantes.

«Estamos ya en posibilidades de realizar una campaña que les asegure a las personas que el órgano que van a donar va a tener un buen resultado».

Cabe destacar que el doctor Kershenobich dijo que un paciente donante puede salvar la vida hasta de 8 personas; 2 riñones, 2 pulmones, un hígado, estamos también empezando con trasplantes de páncreas.

«La mayoría de los trasplantes de riñón, hígado y corazón se llevan a cabo en hospitales públicos, 76.7 %, por el costo que tiene todo ello…

«…, y por el medicamento inmunosupresor que el sistema público les proporciona por los años por venir».

Donar es trascender y uno de los lemas de la campaña será: “Por un México sin lista de espera”, y también “Donar es trascender. Infórmate, decide y compártelo con tu familia”.

Para registrarse como donador voluntario. Está el teléfono del Centro Nacional de Trasplantes, está la liga [dv.cenatra.salud.gob.mx/registrar.php] en la cual se puede acceder.

Y también quisiera mencionar que se ha avanzado en forma importante en los aspectos legislativos para fomentar la donación de órganos.

Lo cual dijo, «es una manera de atender enfermedades crónicas terminales que queremos prevenir, pero que una vez que suceden, tenemos una posibilidad terapéutica en el trasplante de órganos».

Finalmente, agradeció a la presidenta, en Palacio Nacional