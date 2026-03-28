Jueza declara existencia legal de huelga en Tornel

Sindicato de Tornel cumplió con el emplazamiento a huelga, el objeto lícito del movimiento y el respaldo de la mayoría de los trabajadores

Regeneración, 27 de marzo 2026– La jueza Graciela Treviño Garza del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, que se encuentra en la Ciudad de México, declaró ayer existente la una huelga en la fábrica de neumáticos Tornel.

Votación

Esto ocurrió tras el conteo de votos del domingo 22, donde 883 empleados estuvieron a favor de avalar el movimiento, mientras que 113 lo hicieron en contra.

“Vamos adelante, seguimos luchando, estamos más unidos que nunca.”

🔴Un saldo de cinco trabajadores lesionados dejó esta madrugada un ataque armado a las afueras de la planta llantera #Tornel en el municipio de #Tultitlán #Edomex los trabajadores se encontraban de guardia tras haber estallado la huelga. Fueron detenidos dos agresores. I.I. pic.twitter.com/tiGEodNXPA — poloespejel (@poloespejel) March 18, 2026

Afirmó el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Tornel, Gerardo Alberto Meneses Ávila.

Meneses informó que la jueza determinó ayer que la huelga de los trabajadores de la empresa es legítima.

Huelga

El dirigente sindical mencionó que los trabajadores han decidido mantener la paralización de labores en las cuatro plantas de Tornel.

Estas se ubican en las alcaldías Azcapotzalco (dos) y Miguel Hidalgo (una) en la Ciudad de México, así como en el municipio de Tultitlán en el Estado de México (una).

Con la decisión de la jueza, el empleador debe respetar lo decidido por los trabajadores, comentó el dirigente.

Meneses indicó que la huelga, que comenzó el 23 de febrero, está en la fase de negociaciones entre el sindicato y la patronal.

Resolver demandas

El propósito es alcanzar acuerdos para resolver las demandas y cumplir con el contrato colectivo de trabajo.

Mientras tanto, diferentes sectores de la sociedad civil y laboral han ofrecido su apoyo a los trabajadores de la empresa de llantas.

Entre ellos, estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Quienes promovieron una recolección de alimentos para quienes están en huelga.

Llamado

Asimismo, hicieron un llamado para donar artículos de uso personal como protector solar, mantas, cobijas, ropa para el frío y extensiones eléctricas.

También pidieron objetos como toallas antibacteriales, elementos para cubrirse del sol, botiquines de primeros auxilios y bolsas de basura.

Además, estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana llevaron despensas a los obreros en huelga.

Así como ex empleados de la empresa Good Year Oxo y miembros del Sindicato Único de Trabajadores de la UNAM (STUNAM)

Así como el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (SUTUACM) y la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), entre otros.