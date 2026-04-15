ONU: Cientos de desaparecidos rohingya en trágico naufragio

El barco transportaba rohingya, hay cerca de 250 personas perdidas, incluidos menores de edad en el mar de Andamán, según la ONU

Regeneración, 14 de abril 2026– La Organización de las Naciones Unidas ha señalado que alrededor de 250 refugiados rohingya y ciudadanos de Bangladesh están desaparecidos después de que una embarcación sufriera un naufragio en el mar de Andamán.

🔴Nueva tragedia en el mar: 250 refugiados rohinyás, una minoria etnica de Myanmar, están desaparecidos tras naufragar su barco



▪️La embarcación había zarpado del sur de Bangladesh y viajaba hacia Malasia



🎙️@monsioux pic.twitter.com/v3m65zCM5M — Radio 5 (@radio5_rne) April 14, 2026

Hundimiento

El barco, que llevaba hombres, mujeres y niños, se hundió debido a «fuertes vientos, mar agitado y exceso de capacidad».

Esto se informó en un comunicado emitido el martes por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Cada año, miles de rohingyas que son perseguidos en Myanmar arriesgan sus vidas para escapar de la represión y el conflicto civil.

Frecuentemente utilizando embarcaciones improvisadas para navegar.

Guardia Costera

La Guardia Costera de Bangladesh (BCG) indicó que uno de sus barcos, que iba hacia Indonesia, logró rescatar a nueve personas del océano, entre ellas una mujer, el 9 de abril.

El teniente comandante Sabbir Alam Sujan, portavoz de la BCG, expresó:

El barco «detectó a varias personas flotando en el agua utilizando bidones y troncos, y las sacó de las profundidades».

Según la agencia de noticias Andalou, de los nueve rescatados, seis son supuestos traficantes y han sido arrestados, de acuerdo con la policía.

Sobreviviente

Uno de los sobrevivientes, Rafiqul Islam, comentó que fue engañado por traficantes que le ofrecieron un empleo en Malasia para que subiera al barco.

“Algunos de nosotros estuvimos retenidos en el área de espera del arrastrero; algunos no sobrevivieron.

Sufrí quemaduras por el petróleo que se derramó del barco”, mencionó, y agregó que el barco navegó durante cuatro días antes de volcarse.

36 horas flotando

“Flotamos casi 36 horas hasta que un barco nos rescató de las profundidades”, añadió, y sostuvo que entre 25 y 30 personas murieron por asfixia y hacinamiento.

El ACNUR señaló que el suceso ilustraba las “graves consecuencias del desplazamiento prolongado y la falta de soluciones sostenibles para los rohingyas”.

El mar de Andamán se extiende por las costas occidentales de Myanmar, Tailandia y la península de Malasia.

Malasia

Malasia es el destino preferido por los rohingyas, dado que es un país de mayoría musulmana y tiene una gran comunidad rohingya.

En 2017, las fuerzas armadas de Myanmar llevaron a cabo una ofensiva que forzó a al menos 730,000 rohingyas a dejar sus hogares y buscar refugio en el país vecino de Bangladesh.

Allí relataron casos de asesinatos, violaciones masivas e incendios provocados.