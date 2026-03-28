ONU: El Líbano en riesgo de «crisis humanitaria» por la guerra

Las familias en Líbano desplazadas «viven con un miedo constante» bajo los ataques aéreos israelíes: ACNUR-ONU

Regeneración, 28 de marzo 2026– Líbano está al borde de una «crisis humanitaria», según alertó la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), ya que Israel ha aumentado sus bombardeos y su invasión terrestre en el país, que comenzó hace un mes.

#Internacional | Líbano atraviesa una crisis humanitaria en progresivo agravamiento desde el 2 de marzo, cuando Israel incrementó sus agresiones.



🔴 En vivo por: 👉🏻https://t.co/oeZQpX1NJ1 📲 pic.twitter.com/tNzDrNKMLN — RTVC Noticias (@RTVCnoticias) March 27, 2026

Ataques

Los ataques de Israel y las órdenes de evacuación forzada han impactado a personas en todo el territorio.

Desde el sur de Líbano, pasando por el valle de Bekaa, la capital Beirut, hasta el norte del país.

Esta información fue proporcionada por Karolina Lindholm Billing, representante del ACNUR en Líbano.

De acuerdo a la ONU, más de 1,2 millones de personas han tenido que dejar sus hogares desde que Israel intensificó sus ofensivas contra Líbano a principios de marzo.

🔴 ISRAEL INTENSIFICA ATAQUES EN LÍBANO



Israel continuó bombardeando Beirut mientras crece la crisis humanitaria: según UNICEF, al menos 121 niños murieron y 399 resultaron heridos desde el inicio de la última escalada.



La ofensiva incluye ataques aéreos y operaciones… pic.twitter.com/BSic4bZZuS — CANAL 26 (@canal26noticias) March 27, 2026

Riesgo de crisis humanitaria

“La situación sigue siendo extremadamente preocupante y el riesgo de una catástrofe humanitaria… es real”.

Manifestó Lindholm Billing a la prensa durante una conferencia en Ginebra.

Indicó que, a medida que aumenta el número de desplazados, el sistema de refugios de Líbano, enfrenta dificultades para atender las necesidades de las familias.

“La semana pasada, hubo huelgas que afectaron al centro de Beirut, incluso en barrios densamente poblados…

…donde mucha gente había intentado refugiarse en albergues colectivos”, señaló la representante de la ACNUR.

Miedo constante

“Las familias viven con miedo constante, y las consecuencias psicológicas, sobre todo para los niños, perdurarán mucho más allá de esta escalada actual.”

Israel aumentó sus ofensivas en Líbano tras el lanzamiento de cohetes por parte de Hezbolá hacia el territorio israelí.

Esto ocurrió después del asesinato del ayatolá Ali Khamenei, en el contexto del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

El viernes por la tarde, las fuerzas israelíes anunciaron una nueva fase de ataques aéreos sobre Beirut.

Desalojo forzado

Además, emitieron nuevas órdenes de desalojo forzado para varias áreas de los suburbios del sur de la ciudad, incluyendo los vecindarios de Haret Hreik y Burj al-Barajneh.

Hezbolá ha continuado lanzando cohetes hacia el norte de Israel y enfrentándose a las fuerzas israelíes en el sur de Líbano.

Su líder, Naim Qassem, enfatizó esta semana que el grupo no tiene intención de cesar la lucha contra «un enemigo que ocupa territorio y sigue con su agresión diaria. «

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, también anunció planes para ampliar la invasión terrestre en el sur de Líbano.

Zona de seguridad

Declarando que el ejército creará «una zona de seguridad más amplia» en territorio libanés.

Las organizaciones de derechos humanos han denunciado la ampliación de esta operación.

Advirtiendo que impedir que los civiles libaneses regresen a sus hogares en el sur podría considerarse un crimen de guerra de desplazamiento forzado.

«Las tácticas de expulsión masiva de Israel en el Líbano plantean graves riesgos de desplazamiento forzado», afirmó Human Rights Watch el jueves.

Desplazamiento forzado

«El desplazamiento forzado y el castigo colectivo son crímenes de guerra».

La demolición de casas y de numerosos puentes que unen el sur del Líbano con otras partes del país, ha generado el temor de que Israel busque aislar a la región.

“La destrucción de puentes clave en el sur ha dejado aislados a distritos enteros… a más de 150,000 personas.

Y ha limitado gravemente el acceso humanitario para que les lleguen artículos esenciales”, comentó Lindholm Billing.