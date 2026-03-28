Instalan estaciones de monitoreo del sargazo en Quintana Roo

Cancún, Akumal y Mahahual tendrán tecnología para monitoreo de gases dañinos, que son un peligro directo a la salud

Regeneración, 28 de marzo 2026– La supervisión del sargazo en Quintana Roo avanzará significativamente con la instalación de tres estaciones estratégicas en Cancún, Akumal y Mahahual, como parte de una estrategia nacional para evaluar los efectos ambientales y peligros para la salud que genera esta macroalga.

Iniciativa

Esta iniciativa es promovida por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, mediante la Red Ecos de Sargazo.

El propósito es obtener datos precisos durante las temporadas de mayor llegada.

La titular de la dependencia, Rosaura Ruiz Gutiérrez, explicó que el sistema se enfoca en medir gases como:

Ácido sulfhídrico

Amoniaco

Peligro directo

Estos elementos se generan durante la descomposición del sargazo y son un peligro directo para la salud.

Específicamente para los trabajadores y los residentes cercanos a las áreas afectadas.

Estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México han demostrado que la exposición prolongada puede provocar:

Irritación en los ojos y en las vías respiratorias

Dolores de cabeza recurrentes

Náuseas y cansancio

Problemas en la piel

Pérdidas económicas

Las autoridades han señalado que la falta de control y monitoreo del sargazo en Quintana Roo puede ocasionar pérdidas de hasta 25 mil dólares diarios por área afectada.

Por lo tanto, el proyecto tiene como finalidad no solo medir el impacto ambiental, sino también transformar los datos en herramientas para la toma de decisiones y la gestión de riesgos.

Cada estación tendrá sensores electroquímicos que podrán medir la concentración de gases en partes por millón (ppm) y enviar alertas en tiempo real.

Además, el proyecto incluye:

Una aplicación móvil para advertir sobre niveles peligrosos

Evaluación de la exposición en trabajadores encargados de la limpieza

Monitoreo del impacto en los ecosistemas

Protocolo

El protocolo de salud pública será coordinado por el Instituto Nacional de Salud Pública.

El sistema también permitirá estudiar el efecto del sargazo en:

Arrecifes de coral

Pastos marinos

Manglares

Además, se investigarán estrategias como el hundimiento controlado del sargazo, con el objetivo de mejorar su disposición final sin perjudicar el entorno.

Financiamiento

El proyecto se financia con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 y fondos para investigación de la UNAM.

Inversión: 450 mil pesos por estación

450 mil pesos por estación Ubicación: Cancún, Akumal y Mahahual

Cancún, Akumal y Mahahual Objetivo: supervisión ambiental y de salud

Con esta estrategia, el Gobierno federal pretende establecer un modelo de gestión sostenible que involucre a las universidades, autoridades y el sector privado.

El objetivo final es proteger el entorno y la salud de aquellos que residen y visitan el Caribe Mexicano, frente a un fenómeno que cada año se convierte en un desafío mayor.