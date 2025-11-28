Operativo CFE Casa por Casa es Fraude, no hay tal

La Presidenta Claudia Sheinbaum desmintió el fraude desde mayo de 2025. Aprende a identificar a los falsos trabajadores y protege tu dinero

Regeneración, 28 de noviembre de 2025.– La estafa del falso operativo «Casa por Casa» de la CFE resurgió en redes sociales. El engaño se promociona para cambiar medidores y cobrar supuestos adeudos. Esto genera una gran alarma entre las y los usuarios de clase media. Se busca aprovechar la buena fe ciudadana para cometer extorsiones.

No obstante, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue clara en su comunicado oficial. La institución desmintió el inicio de cualquier programa llamado «Casa por Casa» en abril de 2025.

Subrayó que las visitas a domicilio son tareas rutinarias de mantenimiento. Estas visitas se realizan por solicitud del usuario o por chequeo preventivo.

Es importante recordar: no son parte de ningún operativo especial de cobranza.Además, Claudia Sheinbaum se sumó a estas alertas oficiales en mayo de 2025.

Engaño

Este mecanismo de estafa opera con dos versiones principales y dañinas. En primer lugar, supuestos trabajadores cambian medidores sin el permiso del dueño.

Argumentan que instalan equipos «inteligentes» para aumentar el costo del servicio de luz. Por otra parte, otros delincuentes señalan la existencia de adeudos pendientes.

Se presentan para realizar cobros indebidos en efectivo. A veces amenazan con cortar el servicio inmediatamente.

La Presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema en mayo de 2025 con una declaración contundente. «Este programa no existe. Solo es un esquema para estafar a los ciudadanos», advirtió la mandataria.

Ella hizo un llamado a la población a verificar la información oficial. Se debe consultar solo los canales de la CFE y del Gobierno Federal.

Llama al 071

Frente a la constante difusión de esta noticia falsa, la población debe protegerse. Los delincuentes se hacen pasar por personal de la CFE para obtener beneficios. Por lo tanto, se deben seguir tres reglas esenciales para evitar caer en la trampa.

La CFE no realiza cobros en efectivo directamente en el domicilio. Todos los pagos deben hacerse en Centros de Atención a Clientes o en cajas autorizadas.

Así mismo, el personal técnico de la CFE debe portar siempre un uniforme completo. Es obligatorio que muestren una credencial vigente con su nombre y número de empleado.

Si un supuesto trabajador llega sin haber sido solicitado, se debe exigir la orden de trabajo.

Finalmente, llama al número oficial 071 para verificar la autenticidad de cualquier visita. No caigas en la trampa del falso operativo «Casa por Casa».

La vigilancia ciudadana es la primera línea de defensa contra estos fraudes.