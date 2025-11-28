Médicos de Israel se niegan a participar en pena de muerte

Médicos de Israel argumentan que «está prohibido utilizar conocimientos médicos para fines distintos a la promoción de la salud y el bienestar«

Regeneración, 28 de noviembre 2025– La Asociación Médica de Israel (AMI) se opuso a participar en ejecuciones, alegando que es «éticamente inaceptable», ante la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento, donde se dá el debate de la ley de pena de muerte por asesinar israelíes.

⚖️🇮🇱 Choque ético | El Parlamento debate la pena de muerte para asesinos de ciudadanos



El Parlamento israelí analiza un proyecto de ley que permitiría aplicar la pena de muerte en determinados casos de asesinato de ciudadanos israelíes. La Asociación Médica de Israel reafirmó… pic.twitter.com/nUsXCRmVQc — Radio Intereconomía (@rintereconomia) November 21, 2025

Asociación Médica de Israel

La AMI, que reúne al 90 % de los médicos de Israel, ha prohibido «terminantemente la participación, ya sea pasiva o activa, de cualquier médico del país en la imposición de la pena de muerte».

Esto es debido a que contradice las bases éticas de la medicina, afirmó ante la Comisión Alberto Olchowski, representante de la asociación.

«La Organización Médica Mundial declara que la participación de médicos en ejecuciones es éticamente inaceptable en todas las etapas.

Tanto en la preparación como en la consulta, y está prohibido utilizar nuestros conocimientos para fines distintos a la promoción de la salud y el bienestar», añadió.

La Comisión debate

La Comisión inició este miércoles el debate del proyecto de ley sobre la aplicación la pena de muerte a condenados por matar a ciudadanos israelíes.

El proyecto había sido aprobado en el pleno en primera lectura la semana pasada.

«Si no condenamos a los terroristas a muerte, condenaremos a muerte a nuestro país», afirmó la diputada ultraderechista Lior Son Har-Melech.

Ella es una de las promotoras de la propuesta y es parte del partido de extrema derecha Poder Judío.

Borrador

Según un borrador del proyecto, al que tuvo acceso EFE, la pena de muerte se aplicará:

A quienes causen «la muerte de un ciudadano israelí por motivos de racismo u hostilidad hacia la población.

Con el objetivo de perjudicar al Estado de Israel y la resurrección del pueblo judío en su tierra».

Por esta razon, es que grupos a favor de los derechos humanos dicen que afectará casi en exclusiva a presos palestinos.

«Me solidarizo con las familias afectadas por el atentado de ayer, pero un Estado no se guía por el deseo de venganza».

Denunció durante el debate el diputado Gilad Kariv, del Partido Demócrata, en referencia al ataque en Cisjordania.

La referencia es al suceso del martes, cuando dos palestinos apuñalaron hasta la muerte a un israelí.

Declaraciones

«Pretenden convertirnos en un país que escupe sobre la tradición judía con una ley racista y fanática que avergüenza a nuestra historia», indicó.

El ministro del partido ultraderechista Poder Judío, Itamar Ben Gvir, afirmó que esta es la ley «más importante de la historia de Israel».

Ben Gvir, conocido por su ideología supremacista y antiárabe, está a cargo de la cartera de Seguridad Nacional de Israel.

«Para disuadir a estos asesinos, esta ley debe ser impulsada. Su aprobación es fundamental para el verdadero ejercicio de los derechos civiles y la moral», añadió.

Aprobación

La propuesta fue aprobada el pasado día 10 en primera lectura -de un total de tres- en el pleno de la Knéset (Parlamento), con 39 votos a favor y 18 en contra.

Según el proyecto la pena de muerte también será aplicada por tribunales militares israelíes en el territorio palestino ocupado de Cisjordania.

«Por mayoría simple de los jueces del tribunal de primera instancia», y no por unanimidad, y además de que «no podrá ser conmutada» por otra pena inferior.

Numerosos diputados y representantes de ONG israelíes se pronunciaron en contra de la propuesta durante el debate, citando motivos éticos, legales y religiosos.

Además de esta ley, el partido de Ben Gvir ha promovido también un endurecimiento de las condiciones de los presos palestinos.

Según la documentación de diversas ONG, padecen de forma sistemática privación de alimento e incluso torturas tanto en prisión como en centros de detención militares.