Petro ofrece Cartagena para un diálogo EE.UU- Venezuela

Gustavo Petro reafirmó la necesidad de buscar soluciones políticas sin injerencias externas, y a través del ejercicio del diálogo

Regeneración, 3 de diciembre 2025– El presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso que Cartagena sea sede de un encuentro entre sectores políticos de Venezuela, en respuesta a la confirmación de una conversación telefónica entre Trump y Maduro.

Iniciativa

La iniciativa fue expuesta por el mandatario en su cuenta oficial de X, donde publicó:

“Yo creo que Trump debería aceptar que los venezolanos, en sus diferentes posiciones, y en su propia diversidad, se reúnan.

Puede ser en Caracas, ofrezco Cartagena, para que encuentren los caminos para profundizar la democracia. Una democracia profunda y multicolor”.

Con este mensaje, el jefe de Estado planteó que la solución a la crisis política venezolana debe pasar por un proceso de diálogo interno, con garantías y sin restricciones externas.

El ofrecimiento de Cartagena fue presentado como una alternativa para facilitar ese encuentro.

Esto es debido a que se le considera un espacio adecuado para conversaciones formales entre delegaciones políticas.

Única salida viable

Petro además explicó que, a su juicio, la única salida viable para Venezuela es que los propios venezolanos dialoguen entre ellos y resuelvan sus problemas.

Advirtió además, que cualquier intervención externa solo complica la situación.

Al mismo tiempo, recordó la experiencia colombiana de cogobernanza temporal para reducir la violencia y organizar elecciones libres.

Señalando que su propuesta buscaba poner esa experiencia sobre la mesa como referencia para la negociación en Venezuela.

Declaraciones

El mensaje de Petro se dio tras las declaraciones de Donald Trump desde el Air Force One. En ellas confirmó que sostuvo recientemente una conversación telefónica con Nicolás Maduro.

La confirmación de este contacto ocurre en medio de tensiones entre Washington y Caracas.

Periodistas también consultaron a Trump sobre la decisión de considerar cerrado el espacio aéreo venezolano.

Una instrucción que había generado especulaciones sobre un posible aumento de la confrontación entre ambos gobiernos.

Frente a ello, Trump respondió: “No le des ninguna interpretación”.

En días anteriores, Petro ya había manifestado inquietudes sobre la medida anunciada por Trump respecto al espacio aéreo de Venezuela.

Cerrar espacio aéreo

En otro mensaje publicado en X, el mandatario colombiano planteó un interrogante en torno a su validez jurídica:

“Quiero saber ¿bajo qué norma de derecho internacional un presidente de un país le puede cerrar el espacio aéreo a otra nación?

Si no existe (…) se acabó el concepto de soberanía nacional y el concepto de ‘derecho internacional’.

Hablo como presidente de la CELAC y de la República de Colombia”.

El presidente colombiano solicitó claridad a los organismos internacionales, particularmente a la OACI, sobre los límites normativos que regulan las decisiones de esta naturaleza.

Mientras se conocían los detalles de la llamada, el gobierno venezolano sostuvo posiciones paralelas en distintos escenarios.

Maduro aseguró públicamente que Venezuela vivirá “las mejores navidades”.

Carta a la OPEP

Pero también divulgó una carta dirigida a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), en la que solicitó apoyo ante lo que calificó como una “agresión” por parte de Estados Unidos.

El documento fue leído por la vicepresidenta Delcy Rodríguez durante una reunión ministerial de la OPEP+.

En él se afirmó que Washington buscaría “apoderarse” de las reservas petroleras venezolanas mediante acciones militares en el mar Caribe.

Además, se indicó que cualquier intervención podría afectar la estabilidad del mercado energético internacional.

En Estados Unidos, el senador Markwayne Mullin declaró a CNN: “le dimos a Maduro una oportunidad de irse.

Le dijimos que podía irse a Rusia o que podía ir a otro país” y que se le habría propuesto viajar a Rusia u otro país.

Estas afirmaciones no fueron ampliadas por la Casa Blanca durante la jornada.