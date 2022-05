Opinión: La edad del tiempo | Sobre Carlos Fuentes

Este 2022 se cumplieron 10 años de la muerte de Carlos Fuentes, autor de obras emblemáticas como Aura, La región más transparente y La muerte de Artemio. Aquí un homenaje a su memoria por el columnista Mario Alberto Medrano.

Fotos: Especiales

RegeneraciónMx, 19 de mayo de 2022.- Aún el tiempo no gasta mi recuerdo de Carlos Fuentes. Este pasado 15 de mayo se cumplieron diez años de su fallecimiento, un hombre trascendental en la vida cultural y política de México. Cuando Carlos Fuentes decía algo, era innegable que aquél o aquélla que fuera objeto de su dardo iba a recular o celebrar el elogio del escritor.

Aún el tiempo no ha gastado el recuerdo del primer libro que leí de él: La región más transparente, tan obsesionado estaba con la obra, que busqué su versión en francés, La plus limpide région, publicado por Gallimard. He vuelto a su primera novela, como Fuentes volvía al Quijote, cada año. Y también vuelvo al Quijote de cada año, a recomendación del mismo Fuentes.

Poco a poco fui leyendo más su obra, dispareja, sí, como la de casi todos los integrantes de ese llamado Boom, pero con verdaderas joyas literarias, como Aura, La región más transparente, La muerte de Artemio Cruz, Terra Nostra y su obra ensayística acerca de literatura (las mejores para mí); otras muy experimentales, como Cumpleaños; y otras insufribles, Diana o la cazadora solitaria y las obras que aparecieron después de fallecer.

El hombre superó la obra

Aún el tiempo no gasta mi recuerdo del nombre Carlos Fuentes, pues sigo creyendo que el hombre/nombre superó la obra. Su figura fue más grande que su literatura, el personaje superó a los libros, y dicho esto no porque las novelas y cuentos y ensayos de Fuentes sean menores, pero me remito a mi comentario principal: Carlos Fuentes fue un actor social muy imponente, con una voz fuerte y respetada, y su imagen se comenzó a hacer más gran que su suma literaria. Algo semejante ocurrió con Carlos Monsiváis.

Carlos Fuentes, el gran lector, el sesudo crítico, uno de los escritores que mejor conocía las diversas literaturas, en español, en inglés, en francés; hombre ensayo, para mí gusto, ahí, en ese género es donde encontramos al Fuentes más perfecto, asaz analítico, con una pluma sardónica, aguda, potente.

A diez años sin Carlos Fuentes, en estos tiempos, sin dudarlo, estaría peleando con el Presidente, publicando libros, quizá repitiéndose a sí mismo, escribiendo artículos en Reforma y otros medios. Una voz como la suya siempre viene bien en estos tiempos convulsos.

