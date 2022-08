Opinión: Moisés Miranda y la lucha de los Artistas a Cielo abierto en Coyoacán  contra Giovani Gutiérrez

Giovani Gutiérrez ha demostrado que hará imponer su voluntad más que su autoridad “haiga sido como haiga sido” contra los artistas de la tradición de la plaza de Coyoacán.

Por Alexandro Guerrero

RegeneraciónMx, 24 de agosto de 2022.- Giovani Gutiérrez ha demostrado que hará imponer su voluntad más que su autoridad “haiga sido como haiga sido” contra los artistas de la tradición de la plaza de Coyoacán. La limpieza social es su misión en la Alcaldía, él no entiende de nada que no venga acompañado del negocio y el usufructo del cargo público, sin importar que la ciudadanía, firme, se organice y exija que se respete el trabajo de quienes además han sido garantes, y esto en términos de derechos humanos es importante, han sido mediadores de paz, observantes de cómo el público y visitantes conviven en esparcimiento de forma plena, sana.

Moisés Miranda, patrimonio cultural de nuestra ciudad y nuestro país, continúa en pie de lucha codo a codo con la coordinadora. Pedro Miranda, que ha trabajado para los niños también con una depuración y un profundo compromiso por el arte público, sostiene constante que tras ver crecer a generaciones y generaciones de vecinos y habitantes de la Ciudad de México domingo a domingo, no hay ninguna posibilidad de claudicar en la lucha. Es por los derechos culturales de la ciudadanía.

El fenómeno de gentrificación como ya lo hemos percibido en esta Alcaldía, desde que aparecieron proyectos irregulares que amenazaron a la fauna endémica, a los habitantes de distintas unidades habitacionales como en el caso de Grupo Imagen en Avenida Universidad 2014 o Be Grand frente al acceso principal de la UNAM, se ha solapado como muchas otras cuestiones graves. Opacidad como en el caso del helipuerto en Copilco cobijada por los herederos de Mauricio Toledo ex Alcalde, con un innumerable rango de acusaciones y un proceso penal en curso , tanto en esa como en las administraciones recientes de Valentín Maldonado, Manuel Negrete y hoy Giovani Gutiérrez donde el denominador, es la nula actividad de carácter cultural a partir de un un proyecto o un programa: Coyoacán es #LaAlcaldíaCulturalDeAmérica así la podemos definir.

Nos dice Moisés Miranda: Si nosotros proponemos anular a los artistas comerciales, alienantes o los que han acaparado becas desde sus altares oficiales, al revés de lo que estamos viviendo, considero urgente que este contexto demuestra la urgencia de modificaciones de ley en donde se abriera la posibilidad del surgimiento de una universidad de arte popular. Sin recurrir al aburguesamiento como legitimador, no queremos eso, el pueblo lo hace, la tradición ya está. Nadie quiere anular a los artistas de la cultura afirmativa, para beneficio de los intereses hegemónicos. Por eso no les convenimos, tenemos una filosofía de resistencia y de vanguardia cultural en México y Latinoamérica. Si tú vas a ver una obra de teatro y no te gustó ya pagaste 400 pesos, no te devuelven el dinero. Nosotros no cobramos, el estado paga el palo y los impuestos con el que nos pegan. Es el mundo al revés, el arte como mercancía.

Hay artistas formados por la elite que buscan en una investigación sentir qué se siente ser artista de calle, popular, se acercan a nosotros para trabajarlo, pero su objetivo personal es volverlo una forma de escalar “estéticamente” apropiando, extrayendo lo que hacemos, ganar becas y apoyos a partir de eso. No quiero hablar mal de nadie, cada quien es responsable, lo que propongo es que por medio del arte social, se generen sociedades creativas. Esa emancipación la detesta el sistema. La gente desde el arte puede revelarse ante un sistema que nos vuelve depredadores. A nosotros no nos escuchan pero nosotros sí podemos escuchar a todos. Tuvimos casi un año de reuniones con varias organizaciones buscando crear una ley de artistas escénicos de foro y de calle, eso lo vimos en la anterior legislatura con Sergio Mayer. Al final sólo había una línea específica atendiendo las necesidades de artistas a cielo abierto. Una nada más, no es posible.

Si la voluntad de Giovani es quitarnos a como dé lugar, nuestra convicción y absoluta certeza es que NO NOS VAMOS A IR. La ciudadanía está mostrando un apoyo de enorme magnitud, hay un profundo amor por parte de quienes visitan la plaza y por nuestro trabajo.

Les pedimos atentamente apoyar esta petición: https://bit.ly/3R4MqJG

Nos vemos el domingo en el centro de la Alcaldía Coyoacán, allá se firma en apoyo, se resiste y seguimos encontrándonos a través del arte popular.