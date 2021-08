Wallace era un férreo opositor al uso del cubrebocas y a la aplicación de las vacunas contra la Covid-19 en Estados Unidos.

Regeneración, 29 de agosto del 2021. El líder del grupo “Defensores de la Libertad”, Caleb Wallace, que se oponía al uso del cubrebocas en Texas, Estados Unidos, falleció por la Covid-19.

De acuerdo con medios locales la esposa de Wallace informó que el líder anticubrebocas murió por complicaciones por el coronavirus.

“Caleb ha fallecido en paz. Él vivirá para siempre en nuestros corazones y mentes”, indicó su esposa en el sitio web de ayuda GoFundme.

El hombre de 30 años solía acudir constantemente en medios locales donde se expresaba en contra de medidas contra la pandemia.

Sus cuestionamientos eran en contra de las medidas locales contra la pandemia como contra las impuestas por el gobierno federal.

Caleb Wallace dejó huérfanas a tres menores de edad que procreó con su esposa Jessica.

Wallace permaneció iinconsciente desde su contagio por Covid

Medios locales el hombre quedó inconsciente desde el pasado 8 de agosto luego de que se contagió de Covid-19.

Por lo que, Jessica comenzó a solicitar apoyo en el sitio web para apoyar al tratamiento de su esposo.

De acuerdo con WNCT el hombre era un férreo opositor a la aplicación de las vacunas contra el virus SARS-CoV-2.

Wallace creó “Defensores de la Libertad” en San Angelo (San Angelo Freedom Defenders), organizando marchas contra las medidas sanitarias a nivel local.

“No puedo notar la diferencia si tengo la libertad de respirar aire libre o respirarlo detrás… chupando aire detrás de esta cosa (refiriéndose al cubrebocas)”, indicó Wallace a funcionarios locales.

Además, señaló que pese a la solicitud de las autoridades para que los ciudadanos respeten las medidas de bioseguridad, él apostaba por la “libertad”.

“Lo siento si eso resulta tan contundente y que no me importa. Me importa. Me importa más la libertad que tu salud personal”.