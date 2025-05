Ordena Brugada investigar y castigar agresiones a Multiforo Alicia

Al llamado de funcionarios de la Delegación Cuauhtémoc decenas de militares y policías rodearon el Multiforo Alicia y lo desaloja. Brugada reitera apoyo a cultura independiente

ACTUALIZACIÓN: La Jefa de Gobierno emitió un comunicado donde manifiesta que «no estamos de acuerdo ni validamos» las acciones que se dieron lugar. Investigación a fondo

Además, reiteró su apoyo a todos los centros culturales independientes y en especial, señala, al Multiforo Alicia.

-Gracias Jefa Clara, eres chida (NDLR)-

En relación a las acciones que derivaron en la cancelación y desaforo del concierto que se llevaba a cabo ayer en el Multiforo Alicia y atendiendo las instrucciones de la Jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM, me permito informar que la Dirección General de Asuntos Internos de esta… — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) May 31, 2025

Regeneración, 31 de mayo de 2025. La Jornada reporta que la noche del viernes, el Multiforo Cultural Alicia fue desalojado mientras se realizaba el concierto del artista vasco Fermín Muguruza.

Lo anterior, tras un despliegue policial y del Ejército, por un reporte de sobrecupo, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Mismo reporte que no se menciona haber sido verificado, además la propia autoridad presente dijo que era porque «no tenía permisos».

Sin embargo el Alicia señala que han transcurrido con normalidad los eventos durante meses. Tampoco había ni sobrecupo en el local ni amontonamientos en las calles, señala.

Lo que se señala es que aún cuando se requiriera cualquier situación de las autoridades, NO se usa al ejército para eso y el Multiforo Alicia se mostró bien dispuesto en todo momento.

Si la autoridad decidió suspender el evento, pues con un par de policías de rondín es suficiente. No una columna militar al mando de un inspector de vía pública de la Delegación Cuauhtémoc y su flamante delegada.

Alicia

Inaceptable operativo en el Foro Alicia.

No es necesario llamar al ejército y hacer este alarde.

Tampoco tendrá nada que ver con que sea una presentación de Fermín Muguruza, músico euskera.@AlessandraRdlv debe una explicación urgente. pic.twitter.com/6mOJcqDUOi — Carlo Bernal 🥇🥇🏆 (@_CarloBernal) May 31, 2025

Así Ignacio Pineda, fundador del foro cultural con más de 30 años en el ramo independiente, explicó que la tarde del viernes acudió personal de la alcaldía Cuauhtémoc a solicitar la documentación del evento.

«Estábamos preparando el evento, vino un inspector de la alcaldía Cuauhtémoc, preguntó qué era esto».

«Le dijimos que era un espacio cultural, le enseñé mis documentos de un espacio cultural independiente con licencia numero 1.

En la ciudad de las libertades, el concierto de @muguruzafm fue suspendido por un fuerte operativo afuera del Foro Alicia.



¿Algo qué explicar @AlcCuauhtemocMx @GobCDMX? pic.twitter.com/hFN9htPC4L — Daniel Rosas 🎸 (@DanielRosasH) May 31, 2025

«Lo vio, se le hizo muy raro, no entendía qué era, preguntó qué es este documento».

«Habló con su jefe inmediato, y me dijo quiero que me des todo el programa de este evento ahora sellado por nosotros. Le dije ‘no no, tengo esto, pero si quieres voy en la semana y me platican qué tengo que hacer por cada evento’”, narró.

Policía

Además, el fundador del multiforo cultural Alicia refirió que después arribó el jefe del sector policial de la SSC, preguntando qué tipo de evento se realizaba. «

«Al rato regresa con la Guardia Nacional, con el Ejército y creo que hasta con Marina, rodean el espacio y me dicen que nadie entra para tu concierto, detenlo, o nos vamos a meter».

«Le dije que no se metiera, yo paro el concierto, yo hablo con el público, tranquilo».

Ante esta situación, junto con Fermín Muruguza, solicitó al público que se retirara, lo cual hicieron los cientos de asistentes que se encontraban en el lugar de forma ordenada.

¿Es neta?

Clausurar y desalojar el foro Alicia en plena actualización de Fermín Muguruza usando cientos de policías y al ejército, con el pretexto de los permisos y de un operativo.

Desmedida e injusta represión.

Mi solidaridad con Nacho, en esta ciudad jamás debería pasar esto. pic.twitter.com/sH7ugiGM4x — El Gran Ludwig  (@TheBigLudwig) May 31, 2025

Sin que se registrará ningún conflicto. Y tras ello, habló con personal del gobierno capitalino, quienes se presentaron en el Multiforo.

«Para mí esto es una provocación, y quieren que suspendamos y que pase un caos», comentó Ignacio Pineda, quien aseguró que le dijeron que se trataba una fiesta clandestina como la de la colonia Guerrero, que tuvo lugar hace dos semanas.

Alcaldía

«Yo creo que viene un poco de parte de la alcaldía», expresó Ignacio, quien dijo: «Estoy impactado todavía, como que no razono bien», en referencia al despliegue policiaco y militar que rodeó el inmueble.

Caifanes y Alicia

Por su parte Saúl Hernández, vocalista de la banda Caifanes, condenó el desalojo y clausura del Multiforo Alicia durante un concierto del español Fermín Muguruza.

Durante el concierto de Caifanes en el Auditorio Nacional, Hernández aprovechó para hacer un llamado a los ciudadanos mexicanos y a las autoridades para hacer respetar la libertad de expresión.

“Queremos mencionar el el Foro Alicia, hoy, fue cerrado, injustamente. Ya no hay foros ni alternativas».

«No importa quién fue… Pero entraron mientras tocaba Muguruza, con toda la gente adentro, y simplemente los sacaron y lo clausuraron».

¡Ante esas acciones estamos totalmente en contra, eso no es así, eso no se vale!” exclamó.

Relevados

Horas después el Secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez, informó que la Dirección General de Asuntos Internos inició una investigación.

Esto, para deslindar responsabilidades en torno a la participación de elementos policiales en la cancelación del concierto de Fermín Muguruza en el Multiforo Alicia.

A través de sus redes sociales, el jefe de la policía capitalina precisó que los mandos policiales fueron relevados de su cargo.

«Por instrucciones de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, dijo, se determinó abrir la investigación interna en torno al operativo ocurrido la noche del viernes en la calle Eligio Ancona, en la colonia Santa María la Ribera, en Cuauhtémoc», se indica.

