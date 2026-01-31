OTAN realiza ejercicios militares sin Estados Unidos

Participan 10 mil soldados de 11 países, con buques, aviones y tanques. El ejercicio prueba la capacidad de OTAN sin EE.UU.

Regeneración, 30 de enero 2026– La operación de la OTAN conocida como Steadfast Dart (Dardo Firme) se realiza sin el participante más grande de la alianza, justo en un momento en que el presidente Trump enfrenta acusaciones de debilitar la organización.

👉🏻 Para dar "una señal de unidad"

OTAN iniciará su ejercicio militar más importante del 2026

Barcos turcos

Se había planeado que cuatro barcos de la Armada turca arribaran el viernes a un puerto español que se encuentra a 80 km de Gibraltar para integrar los ejercicios militares de la OTAN.

Entre ellos hay un nuevo barco de asalto anfibio que además funciona como portaaviones.

Los fuertes vientos causaron un retraso en la llegada de los barcos turcos.

Una vez que atraquen, se unirán a una flota con barcos españoles, navegarán por el continente y se encontrarán con embarcaciones de Francia, Alemania, Polonia y los Países Bajos.

Viaje a Alemania

Posteriormente, se dirigirán a la costa alemana del Mar Báltico, transportando tanques, lanchas de desembarco, helicópteros, drones y tropas del sur de Europa hacia el norte de Alemania.

Alrededor de 10.000 soldados de 11 países participarán. Sin embargo, no habrá una sola arma ni soldado estadounidense entre ellos.

Este ejercicio fue planeado mucho antes de que el presidente Donald Trump fuera acusado de socavar la confianza en la alianza militar.

La operación Dardo Firme está siendo analizada cuidadosamente para ver cómo se desempeñan los aliados sin su socio más grande y esencial.

Objetivo

El ejercicio tiene como objetivo evaluar la velocidad con la que las naciones pueden mover sus recursos militares de un extremo al otro del continente en caso de un ataque.

Sin embargo, esto ocurre en un momento en el que Europa se apresura a reaccionar a las señales de Washington que indican que la alianza de la OTAN ya no es invulnerable.

“Este ejercicio bien podría dar una impresión del futuro de una OTAN europeizada”.

Comentó Lukas Mengelkamp, analista del Instituto de Investigación sobre la Paz y Política de Seguridad de la Universidad de Hamburgo.

Ejercicio militar

La operación es el ejercicio más grande de la OTAN programado para este año.

Con ella, los socios europeos de la alianza buscan evidenciar lo que son capaces de realizar de manera independiente.

“En los tiempos que vivimos ahora, es muy importante demostrar la unidad de la alianza”.

Afirmó Ingo Gerhartz, el general de las Fuerzas Aéreas alemanas que supervisa la operación, a bordo del buque español líder, Castilla.

Señal

Gerhartz describió el ejercicio como una «gran y significativa señal» de que las naciones del sur de Europa pueden desplegarse en Europa Central ante una crisis.

Dentro de la OTAN, el ejército estadounidense no solo es el miembro más grande, sino que también es indiscutiblemente el líder.

Además del Comandante Supremo Aliado en Europa, dos de los tres comandantes del Mando de Fuerzas Conjuntas son estadounidenses.

Tres de los mandos tácticos —aéreo, terrestre y espacial— en Europa están dirigidos por generales estadounidenses.

Respaldo

Más allá de esta operación, los militares europeos reconocen que cualquier acción real de la OTAN requiere el respaldo de Estados Unidos, especialmente en situaciones de combate.

«No tengo la menor duda de que Estados Unidos seguirá siendo parte de la OTAN y nos apoyará si es necesario defender Europa. «

Gerhartz mencionó que esperaba que los soldados americanos participaran en las próximas maniobras militares.

La flota europea, que está bajo el mando de España, saldrá de Rota, España, durante el fin de semana y tardará semanas en llegar a Alemania.

Simulacro

Francia planea hacer un simulacro de ataque contra la flota utilizando aviones de combate de su portaaviones Charles de Gaulle.

El próximo mes, los barcos llevarán a cabo un desembarco en la costa del mar Báltico en Alemania.

Allí realizarán maniobras con municiones reales. Los marines turcos liderarán el desembarco por vía anfibia.

Como país anfitrión, Alemania jugará un papel importante en la logística del ejercicio.