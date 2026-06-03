Trump apoya a De la Espriella y reabre debate sobre injerencia

Trump felicitó al ultraderechista, y además mencionó que el resultado será “muy relevante para el futuro” de Colombia y EE.UU.

Regeneración, 3 de junio 2026– Con menos de tres semanas para la segunda vuelta del 21 de junio, el presidente de EE. UU. manifestó su “pleno apoyo” a De La Espriella, quien ganó la primera vuelta en Colombia y es el favorito para enfrentarse al candidato del Gobierno, el izquierdista Iván Cepeda.

Congratulations to Colombian Presidential Candidate, “El Tigre (THE TIGER),” Abelardo de la Espriella, a Smart, Strong, and Tough Leader, on his decisive Victory in the first round of the Colombian Presidential Election! Abelardo fights tirelessly for, and loves, his Great… pic.twitter.com/eur09EBIqg — Commentary Donald J Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 3, 2026

Apoyo

El mandatario estadounidense describió al candidato opositor como un líder “inteligente, robusto y decidido”.

Aseguró que su posible gobierno promovería el crecimiento económico, el comercio, la lucha contra el narcotráfico y el restablecimiento de la “ley y el orden”.

Esta afirmación es vista por algunos sectores políticos y analistas como una intervención directa en una campaña electoral en el extranjero.

Sin embargo, el aspecto más delicado de su declaración fue el mensaje político implícito.

Resultado

Trump indicó que el resultado de las elecciones será “muy relevante para el futuro de Colombia y su vínculo con Estados Unidos”.

Varios analistas consideran esta afirmación como un mensaje directo a los votantes colombianos sobre las repercusiones internacionales de su sufragio.

Desde el regreso de Trump a la presidencia, Bogotá y Washington han vivido momentos de tensión debido a las deportaciones de inmigrantes.

También ha habido conflictos por la política antidrogas y las diferencias entre el Trump y Gustavo Petro, el primer mandatario de izquierda en Colombia.

Respuesta

La respuesta más clara provino de la Casa de Nariño.

Petro criticó el comentario de Trump y afirmó que “cuando un país se inmiscuye en las decisiones de otro, la libertad muere”.

Al mismo tiempo, hizo un llamado a los colombianos a defender la soberanía del país.

«Insto a toda Colombia a votar en libertad plena y a no convertirnos en esclavos ni colonias de nadie.

#ElGranReto2026 | “No puede ocurrir que se hagan acciones de carácter apátrida por parte del señor De la Espriella para buscar que a través de la intervención de gobiernos extranjeros definamos nuestra contienda electoral”, dijo el candidato presidencial Iván Cepeda sobre el… pic.twitter.com/Gzd4HdJLYg — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) June 3, 2026

Soberanía

Una generación joven de neogranadinos y neogranadinas luchó junto a Bolívar y Nariño para lograr nuestra Libertad y Soberanía.

Si el corazón del mundo pierde su libertad y soberanía, se apaga la esperanza del mundo y de Colombia», expresó Petro en sus redes sociales.

En contraste, desde la campaña de De La Espriella, el apoyo fue celebrado.

El candidato afirmó que hay una “plena coincidencia” con Trump en temas de seguridad y lucha contra el narcotráfico.

Proteger la propiedad

Expresó que apoya la protección de la propiedad privada y el comercio libre, y pidió una colaboración estratégica entre Bogotá y Washington.

De acuerdo con el abogado y empresario de derecha, esto es una «alianza, fortalecida por dos líderes que se tienen en alta estima.

Y que tienen los mismos valores y principios que no son negociables, lo que hará que nuestros pueblos sean más prósperos, sus hogares más seguros y su futuro más brillante».

Significado

Las elecciones en Colombia, por lo tanto, significan mucho más que una contienda entre dos propuestas políticas nacionales.

También actúan como una evaluación sobre el verdadero impacto de Trump en América Latina.

Y sobre la habilidad de los países en la región para mantener la independencia en sus decisiones democráticas ante presiones externas.