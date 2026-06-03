Israel asesina a decenas en Gaza en la festividad Eid al-Adha

El ejército de Israel prosigue con sus bombardeos, demoliciones y agresiones a palestinos sin importar la celebración musulmana
Regeneración, 3 de junio 2026– Ni siquiera el Eid al-Adha, una de las festividades más importantes del Islam, que se celebró la semana pasada, logró detener la constante serie de ataques, demoliciones e incursiones por parte de Israel en los territorios ocupados de Palestina.
Asesinatos
De acuerdo con el Ministerio de Salud de Gaza, al menos 33 palestinos perdieron la vida y más de 130 resultaron heridos.
Durante los cuatro días del Eid, del 27 al 30 de mayo, a pesar del alto el fuego vigente en la zona.
En Khirbet Masoud, cerca de Jenin, que se encuentra en la Cisjordania ocupada, un colono hizo arder una casa y un vehículo palestino.
En las paredes, escribieron con spray las palabras «Mazel tov», que en hebreo quiere decir «felicidades», en claro tono burlón hacia las festividades del Eid.
Lista negra
El 28 de mayo, varias entidades israelíes fueron añadidas a la lista negra anual de actores que lleva el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres.
Esto se debió a dudas sobre patrones de violación y violencia sexual vinculados al conflicto.
El conocido campo militar de Sde Teiman y diversas instalaciones usadas para detener a palestinos también han sido identificadas como sitios de maltratos.
La Unión Europea impuso sanciones a otras cuatro organizaciones y tres personas consideradas colonos radicales.
Dominio
El 28 de mayo, Netanyahu ordenó de manera pública al ejército que aumentara su dominio sobre la Franja de Gaza del 60 al 70 por ciento.
Cuando alguien en el público gritó que Israel debería apoderarse de toda Gaza, él contestó: «Vamos paso a paso: primero el 70 por ciento».
La afirmación de Netanyahu fue simplemente un reconocimiento informal del creciente deseo de expansión israeli en Gaza.
Según el Times of Israel, dos ministros del partido Likud, May Golan y Amichai Chikli, expresaron por separado su apoyo a la reconstrucción de los asentamientos israelíes en Gaza.
Campaña
En Gaza, Israel ha intensificado su campaña de asesinatos contra la cúpula de Hamás, ante el aumento del temor a un posible regreso a un conflicto de gran magnitud.
El 26 de mayo, Israel eliminó a Mohammed Odeh, el recién nombrado líder del brazo armado de Hamás, junto a su esposa e hijos.
Esto sucedió solo 11 días después de la muerte de su anterior líder, Izz al-Din al-Haddad.
La radio militar israelí ha presentado estos asesinatos como parte de la preparación para reanudar las hostilidades.
Bombardeo
Horas después del funeral de Odeh, el 27 de marzo, un bombardeo israelí sobre un edificio residencial en Gaza dejó un saldo de 10 muertos, entre los que se encontraban cuatro niños.
El 31 de mayo, un helicóptero israelí lanzó un ataque contra una cafetería llena de gente cerca del puerto pesquero de la ciudad de Gaza.
Las personas se habían reunido en ese lugar en busca de refugio del calor.
El ataque provocó el fallecimiento de al menos dos palestinos y dejó cerca de 18 personas heridas.
Situación humanitaria
A la vez, la situación humanitaria en la zona palestina sigue empeorando, con la ayuda seriamente limitada por Israel.
Ocho meses tras el alto el fuego, la reconstrucción liderada por la Junta de Paz nombrada por Donald Trump, permanece paralizada.
Desde el cese de hostilidades del 11 de octubre hasta el 1 de junio, al menos 932 palestinos han perdido la vida en Gaza, según el Ministerio de Salud de la región.
Al menos 72.941 personas han fallecido desde el 7 de octubre de 2023, y muchos otros cuerpos continúan enterrados bajo los escombros.