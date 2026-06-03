Estados Unidos ataca isla iraní de Qeshm en represalia por misiles

Washington declaró que Teherán disparó misiles hacia países aledaños, por lo que reacciona atacando la isla de Qeshm

Regeneración, 3 de junio 2026– El Comando Central de Estados Unidos sostiene que Irán lanzó misiles balísticos hacia sus vecinos, aunque ninguno logró impactar. Como respuesta, las fuerzas estadounidenses realizaron ataques en la isla de Qeshm.

U.S. STRIKES IRANIAN TARGETS AFTER MISSILE LAUNCHES TOWARD KUWAIT AND BAHRAIN@CENTCOM said American forces responded with strikes on Qeshm Island. No U.S. personnel or assets were damaged. A vessel attempting to break the blockade was also disabled. President Trump said talks… pic.twitter.com/MHqGI7G25t — The Dallas Express News (@DallasExpress) June 3, 2026

Reacción

El Comando Central de los EE.UU. (CENTCOM) mencionó el martes por la noche que reaccionaron a una nueva serie de bombardeos aéreos de Irán en distintas naciones de Medio Oriente.

Asimismo, también llevaron a cabo ataques contra la República Islámica.

El CENTCOM afirmó que había «frenado con éxito» los lanzamientos de misiles y drones iraníes dirigidos a Kuwait y Bahréin.

Y que se realizaron golpes en una estación de control terrestre iraní ubicada en la isla de Qeshm como medida de respuesta.

Gran éxito para EE.UU.



El control terrestre militar de la IRGC fue completamente destruido en los ataques aéreos contra la isla de Qeshm, mientras que todos los misiles lanzados por la IRGC contra las bases estadounidenses fueron neutralizados con éxito.pic.twitter.com/g97x5Dq392 — Isaac (@isaacrrr7) June 3, 2026

Drones

El Comando también comentó que derribó drones de ataque iraníes que fueron enviados contra barcos en «aguas locales».

Adicionalmente, se mencionó que ningún soldado resultó lesionado en este intercambio.

La Guardia Revolucionaria de Irán emitió un comunicado señalando que había atacado el centro de la 5ª Flota de EE. UU. en Bahréin.

Así como una base aérea en la zona como represalia por el ataque anterior de Estados Unidos.

ÚLTIMA HORA:



Trump lanzó bombas sobre la isla de Qeshm en Irán.



Irán ahora está contraatacando, lanzando ataques coordinados contra bases militares estadounidenses en Kuwait, Irak y Baréin de manera simultánea. pic.twitter.com/Ey2MIB2TN0 — Adi el Grande (@icardo8) June 2, 2026

Ataques

El CENTCOM indicó que estos ataques no tuvieron éxito.

Los ataques del martes ocurrieron luego de informes de medios iraníes.

Los cuales reportaron a inicios de esta semana que Teherán había detenido las negociaciones indirectas con Estados Unidos, en medio de una escalada de tensiones en Medio Oriente.

Estados Unidos e Irán se habían intercambiado varios ataques durante la semana pasada, lo que generó incertidumbres sobre la vigencia de su frágil alto el fuego.

Base militar de USA en Kuwait atacada por Irán. pic.twitter.com/5IhA2TSWHj — Elmo Claudius Nero's legión X™ (@Ta_Poupee__) June 3, 2026

Negociaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había minimizado previamente las noticias sobre la interrupción de las negociaciones por parte de Irán,

Habiendo mencionado que un acuerdo de paz podría concretarse en la semana siguiente.

Sin embargo, el renovado accionar militar en Medio Oriente suscitó dudas sobre un posible acuerdo de paz.

Particularmente porque Washington y Teherán seguían sin ponerse de acuerdo en cuestiones clave, incluidas las aspiraciones nucleares de Irán.