Meliá Hotels abandona Cuba, tras Iberostar y Blue Diamond

Esta fuga ocurre a dos días del plazo que Washington impuso para evitar sanciones por vínculos con el grupo militar GAESA, De Cuba

Regeneración, 3 de junio 2026– Meliá Hotels, la principal operadora hotelera extranjera en Cuba, se sumó el 3 de junio a las compañías del sector que han decidido cesar operaciones en la isla.

Sanciones

Esto sucede por el temor a las sanciones debido a una orden ejecutiva de Donald Trump que prohíbe negocios con el conglomerado militar GAESA.

En un comunicado, Meliá explica que su decisión responde al “contexto geopolítico social, legal y económico».

Y se ha tomado «desde un profundo sentido de responsabilidad empresarial, y responde y es consecuencia de una combinación de circunstancias sobrevenidas…

…ajenas a la capacidad de gestión o actuación de Ilha Bela», aludiendo a su filial portuguesa que se encargaba de la administración de los hoteles en Cuba.

Acción

Esta acción, que tendrá un “efecto inmediato” según el anuncio de la empresa, significa el cierre de 15 hoteles.

La mayoría de estos ya estaban cerrados debido a la crisis energética causada por la escasez de combustible y a la reducción de la demanda que han estado sufriendo.

Desde la caída de la antigua Unión Soviética, el turismo ha sido la principal actividad económica de Cuba.

El país comenzó a abrirse a la inversión extranjera para reemplazar el apoyo que recibía desde Moscú.

Crisis energética

Pero desde la pandemia enfrenta una disminución que se ha agravado debido a la crisis energética.

La decisión de Meliá fue recibida con inquietud por parte del Ministerio de Exteriores de España.

Este lamentó que las acciones “unilaterales” de Estados Unidos impacten los intereses de empresas españolas.

Y agraven «la difícil situación humanitaria» de la población cubana, según señalaron fuentes de la Cancillería a la agencia EFE.

Otras hoteleras

Iberostar anunció el 2 de junio que había optado por «separarse de los hoteles que administraba con el grupo turístico Gaviota S.A.», que es parte de GAESA.

Sin embargo, fuentes no identificadas informaron a AFP que seguiría coadministrando los hoteles pertenecientes al Ministerio de Turismo.

Por otro lado, Blue Diamond, una de las pocas que había aumentado su presencia en la isla en los últimos años, detuvo sus operaciones un día antes, sin emitir un comunicado oficial.

El Grupo de Administración Empresarial S. A., un conglomerado originalmente dedicado a industrias militares, vuelve a estar en el centro de la controversia.

GAESA

Se estima que GAESA tiene el control de entre el 40% y el 70% de la economía de Cuba, debido a la magnitud y diversidad de sus actividades, pero no hay una confirmación oficial sobre esto.

El martes 2 de junio, el Gobierno cubano rechazó las acusaciones contra el consorcio y afirmó que ha ayudado al progreso económico y social del país.

“No es una estructura opaca, ni paralela al Estado cubano.

Al contrario, ha sido una respuesta cuidadosamente elaborada y de eficacia probada…

…frente al bloqueo económico que históricamente ha intentado asfixiar la Revolución Cubana”, declaró el Gobierno de La Habana.

La declaración añadió que la falta de información sobre el conglomerado responde a la necesidad de proteger sus actividades de las sanciones impuestas por Estados Unidos.