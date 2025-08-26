Pakistán evacúa a más de 100 mil personas, India libera represas

Región del Punjab enfrenta alto peligro de inundaciones por lluvias y ríos crecidos en la frontera con India. 800 muertos de junio a la fecha

Regeneración, 26 de agosto de 2025. Pakistán dijo el martes que su región de Punjab, enfrenta un peligro «muy alto a excepcionalmente alto» de inundaciones debido a una combinación de fuertes lluvias y la decisión de India de liberar aguas de dos represas.

Además, los equipos de rescate dijeron que evacuaron a más de 14 mil personas de Kasur y 89 mil de Bahawalnagar.

Lluvias

LAMENTABLE ⛈️

Las lluvias monzónicas y las terribles inundaciones en Himachal Pradesh, India 🇮🇳

Desoladoras imágenes de hoy muestran una situación muy grave la que se vive en Himachal Pradesh, norte de India.#Floods #flooding

Vía @WeatherMonitors

Las autoridades paquistaníes han comenzado a evacuar a decenas de miles de personas después de que la vecina India liberara agua de represas desbordadas y ríos crecidos hacia regiones fronterizas bajas.

La decisión del martes se produjo un día después de que Nueva Delhi alertara a Islamabad sobre posibles inundaciones transfronterizas.

Esto es, el primer contacto diplomático público entre los dos países desde una guerra de cuatro días en mayo.

Las naciones con armas nucleares han estado en un tenso enfrentamiento desde un breve conflicto en mayo, su peor combate en décadas.

E incluso portales indican que cualquier inundación atribuida a India podría inflamar las relaciones.

La última alerta de inundaciones y la campaña de evacuación por parte de Pakistán se producen mientras las fuertes lluvias monzónicas continúan azotando a ambos países del sur de Asia.

Esto, con al menos 800 personas muertas en Pakistán desde fines de junio.

🇮🇳INDIA



— FILIPINA NEWS 507 (@agrimensuraferg) August 25, 2025

Desastre

La Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Pakistán (NDMA) dijo además que había emitido una alerta anticipada a los funcionarios de la provincia de Punjab.

Lo anterior, sobre una crecida del río Sutlej y el riesgo de inundaciones, y que se estaban realizando evacuaciones de varios distritos en las partes orientales de la provincia.

En un comunicado, dijo que los rescatistas evacuaron a más de 14 mil personas de Kasur.

Asimismo, como se indica arriba, mientras que alrededor de 89 mil fueron trasladadas a un terreno más seguro desde la ciudad de Bahawalnagar, cerca de la frontera con India.

También advirtió que se pronostican fuertes lluvias en varios estados de la India, que podrían causar crecidas de ríos y arroyos que fluyen hacia Pakistán.

Así informó el canal de televisión Geo News de Pakistán.

— Alertageo (@alertarojanot) August 26, 2025

Cambio Climático

Pakistán, un país muy susceptible a los efectos del cambio climático, ha sufrido en los últimos meses múltiples inundaciones y precipitaciones superiores a lo normal.

En el noroeste del país, muchos residentes se quejaron de que no habían recibido ninguna advertencia antes de que las inundaciones repentinas azotaran el distrito de Buner.

Al tiempo que se precisa que la acción mató a más de 300 personas.

Los tres ríos están sufriendo hasta el momento inundaciones de moderadas a fuertes.

Sin embargo, se esperan más lluvias intensas tanto en Punjab como en Cachemira paquistaní en las próximas 12 a 24 horas, dijeron los funcionarios.