UNAM por debido proceso: Elimina expulsión inmediata

UNAM elimina recién aprobada disposición de expulsión inmediata. Se enfrentará actos vandálicos sin que se preste a represión política

Regeneración, 26 de agosto de 2025. El Consejo Universitario de la UNAM aprobó por unanimidad eliminar el artículo 15 del Reglamento del Tribunal Universitario.

Mismo que permitía la expulsión inmediata y provisional de alumnos por actos vandálicos. La decisión surge tras las protestas y paros en 11 facultades que exigían su revisión.

UNAM

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio un paso decisivo en medio de semanas de tensión estudiantil al aprobar la eliminación del artículo 15 del Reglamento del Tribunal Universitario.

Esta norma permitía la expulsión inmediata y provisional de alumnos acusados de actos vandálicos, una medida que había desatado protestas y paros en 11 facultades.

La decisión, respaldada de manera unánime por el Consejo Universitario, refleja no solo un giro en la forma en que la institución maneja la disciplina interna, sino también una apuesta por el diálogo y la revisión más profunda de sus mecanismos de justicia universitaria.

Razones de la eliminación del artículo

La polémica surgió en abril, cuando el Consejo aprobó una reforma que incorporaba la expulsión inmediata como sanción contra actos vandálicos.

Sin embargo, la medida fue interpretada por amplios sectores estudiantiles como una herramienta que atentaba contra el debido proceso y criminalizaba la protesta universitaria.

El rector Leonardo Lomelí intervino entonces, solicitando a la Comisión de Legislación revisar la redacción. La conclusión fue clara: la aplicación del artículo no debía continuar, y su eliminación legal debía ser votada en sesión plenaria.

Vandalismo

No se trató únicamente del artículo 15. Durante la sesión, celebrada en el auditorio Gustavo Baz Prada de la Antigua Escuela de Medicina, el rector propuso también la suspensión de los artículos 2 y 17, ya que ambos contenían referencias a los actos vandálicos y su penalización inmediata.

Algunos consejeros advirtieron que la eliminación del artículo 15 podría interpretarse como una señal de debilidad por parte de la UNAM y un camino hacia la impunidad en casos de violencia contra instalaciones o miembros de la comunidad.

Según esta visión, la universidad debe contar con mecanismos firmes para garantizar la seguridad y el orden.

Otra postura defendió la decisión como una muestra de que la UNAM escucha a su comunidad y prefiere el diálogo sobre la sanción inmediata.

Para ellos, la eliminación responde a la necesidad de construir normas claras, justas y consensuadas, evitando ambigüedades que podrían aplicarse de manera discrecional.

Vacío legal

El abogado general de la UNAM adelantó que la Comisión de Legislación analiza reformas adicionales, como la posible eliminación del segundo párrafo del artículo 2 para mantener coherencia normativa. Estos cambios deberán discutirse en futuras sesiones del Consejo Universitario.

La preocupación central radica en que, sin este artículo, la universidad carece de mecanismos claros e inmediatos para enfrentar actos vandálicos, lo que podría dejar un vacío legal temporal. De ahí la urgencia de una reforma integral.

Impacto

La eliminación del artículo 15 fue celebrada por sectores estudiantiles, que lo consideraban una medida punitiva y autoritaria.

Para muchos, la decisión demuestra que la universidad no puede resolver conflictos únicamente mediante sanciones, sino mediante espacios de debate y participación.

Perspectivas

La decisión del Consejo Universitario no cierra la discusión, sino que la traslada a un plano más amplio de reforma normativa.

En los próximos meses, la Comisión de Legislación deberá presentar propuestas que fortalezcan el reglamento y lo adapten a la realidad actual de la universidad.

En este sentido, el reto será doble:

-Garantizar un marco jurídico justo y transparente que respete el derecho de los estudiantes al debido proceso.

-Definir mecanismos efectivos de sanción que protejan la integridad de la comunidad y las instalaciones de la UNAM.

La eliminación de la expulsión inmediata por actos vandálicos en la UNAM marca un precedente en la vida universitaria.

Lo cierto es que el debate apenas comienza: la máxima casa de estudios deberá encontrar el equilibrio entre autoridad y democracia interna, garantizando tanto la seguridad de su comunidad como el respeto a los derechos estudiantiles.