Palestina: Literatura que Respira: Feria del Libro FIL Guadalajara

Cultura, memoria y resistencia. Lectura colectiva en FIL Guadalajara. Diciembre 7 Dia Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino

Regeneración, 3 de diciembre de 2025.– En el marco del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, fragmentos literarios y poéticos sobre Palestina compartidos por la Embajadora Nadya Rasheed, el profesor Shadi Rohana y el público asistente.

El próximo domingo 7 de diciembre, en el Escenario del Fondo de Cultura Económica durante la FIL Guadalajara, se llevará a cabo la lectura colectiva “Palestina: literatura que respira”.

Un espacio abierto al público que invita a hacer de la palabra un acto de resistencia. La cita es a la 1:00 p.m., con la participación de Nadya Rasheed, Embajadora del Estado de Palestina, y Shadi Rohana, profesor en el Centro de Estudios de Asia y África del COLMEX.

¡Los esperamos en nuestro stand este domingo a las 13hrs! Estará presente la Embajadora Nadya Rasheed y el profesor Shadi Rohana quienes compartirán literatura y poesía sobre Palestina

Resistencia del Relato

El profesor Shadi Rohana antologó Contra el apagón, una antología de textos de escritores de Gaza. La obra, escrita en la Franja de Gaza entre octubre y diciembre de 2023, visibiliza la resistencia palestina

Se trata de una compilación y traducción del profesor Shadi Rohana. Los textos recogidos de cuentas personales de escritores palestinos.

Además, traducidos del árabe al español para la edición. El libro busca ser una forma de resistencia cultural. Subraya el compromiso con la causa palestina ante el conflicto.

¡Súmate a #LaAuténticaBandaLibrera!

Esta semana viajamos a Gaza con “Contra el apagón”, una poderosa obra sobre voces en resistencia.

Acompaña a @ShadiRohana y Marcela Landázabal, quienes nos llevarán al corazón de esta historia.

¡No te lo pierdas!

Compromiso Solidario

Shadi Rohana es profesor y traductor palestino. Es licenciado en Estudios Latinoamericanos por el Swarthmore College. Tiene maestría en la misma disciplina por la UNAM.

E incluso, profesor de Lengua y Literatura Árabes en El Colegio de México (Colmex).

La antología cuenta con ilustraciones de Marcela Landazábal Mora. Ella es investigadora, poeta y artista visual. Su obra aborda violencias en contextos de migración y refugiados de guerra.

El poeta palestino Samer Abu Hawwash (izq.), apoyado en la interpretación de Shadi Rohana, lee su obra y conversa con el público en la librería Casa Tomada, en Ciudad de México.

Los pagos de traductora e ilustradora fueron donados. La donación fue a proyectos autogestivos locales en la Franja de Gaza. Fue a través del colectivo Gaza Collective (@gaza_collective).

Dia

Desde 1977, el 29 de noviembre de cada año, o alrededor de esta fecha, las Naciones Unidas conmemoran el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino.

Ese día, en 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 181, posteriormente conocida como la «resolución de la partición».

Y, en la cual se estipulaba la creación de un «Estado judío» y un «Estado árabe» en Palestina, con Jerusalén como corpus separatum sometido a un régimen internacional especial.

Este Día brinda la oportunidad a la comunidad internacional de centrar su atención en el hecho de que la cuestión de Palestina aún no se ha resuelto.

En 1975 se estableció el Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino, con el mandato de asesorar a la Asamblea sobre los programas destinados al ejercicio de los derechos inalienables del pueblo palestino.

Es oficial: soy ciudadana palestina.



El 29 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino, ese pueblo valiente que ha resistido con ferocidad el genocidio infame que le Estado de Israel ha descargado con furia sobre ellos.

Desde el 14… pic.twitter.com/lsrz9xYbDS — Clara López Obregón (@ClaraLopezObre) November 29, 2025

Incluidos el de la libre determinación sin injerencia externa, el de la independencia y la soberanía nacionales, y el de regresar a sus hogares y propiedades, de los cuales fueron desalojados.

El mandato del Comité es también «ofrecer su cooperación y apoyo a las organizaciones palestinas y otras organizaciones de la sociedad civil».

En consonancia con este mandato, a lo largo de los años se ha creado una red de más de 1000 organizaciones de la sociedad civil de todas las regiones del mundo que desarrollan actividades sobre la cuestión de Palestina.