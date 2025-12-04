Escrituras a familias reubicadas del Chiquihuite: Sheinbaum

Chiquihuite, cumplimiento de compromiso: 210 viviendas reubicadas en Tlalnepantla, Edomex y 144 en la alcaldía Gustavo A. Madero: Sheinbaum

Regeneración, 4 de diciembre de 2025. Sheinbaum encabeza entrega de escrituras a 354 familias reubicadas del Chiquihuite. En cumplimiento a un compromiso, 210 viviendas fueron reubicadas en Tlalnepantla, Estado de México, y 144 en la alcaldía Gustavo A. Madero

Además, las viviendas son de 65 metros cuadrados y cuentan con todos los servicios

Y es que desde las Mañaneras del pueblo,Sheinbaum Pardo, encabezó la entrega de escrituras a 354 familias que fueron reubicadas del Chiquihuite.

Las cuales se realizaron en la alcaldía Gustavo A. Madero, como parte de un compromiso que hizo durante su gestión como jefa de Gobierno en la Ciudad de México.

Sheinbaum

Nos ha dado mucho gusto acompañar esta mañana, junto a nuestra presidenta @Claudiashein , a las familias que vivían en riesgo en el Cerro del Chiquihuite y que hoy ya cuentan con una casa propia, seguiremos construyendo una #CapitalDeLaTransformación con justicia para quienes…

“Vamos a tener un enlace muy rápido con Edna Vega, la secretaria de Sedatu; la jefa de Gobierno (Clara Brugada), y el alcalde de la Gustavo A. Madero (Janecarlo Lozano)

«…, por la inauguración de unas viviendas de una reubicación de una zona de alto riesgo, que se hizo cuando yo era Jefa de Gobierno y que ahora estamos finalmente inaugurando”.

Así explicó la presidenta de México.

Sedatu

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, detalló que la reubicación se llevó a cabo luego de un deslizamiento.

Mismo que se presentó en la zona el 10 de septiembre de 2021.

Por ello, tras un proceso de diálogo con las y los habitantes, 210 viviendas fueron ubicadas en Tlalnepantla, Estado de México, y 144 en la Alcaldía Gustavo A. Madero.

Además, se informó que las viviendas en las que se reubicó a las familias son de 65 metros cuadrados y cuentan con todos los servicios.

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, destacó que la entrega de las escrituras significa un sueño hecho realidad.

Además, subrayó, demuestra que los gobiernos de la Cuarta Transformación cumplen con sus compromisos.

Reubicamos a 354 familias a una zona segura, tras el deslizamiento del Cerro del #Chiquihuite en 2021. Ya cuentan con viviendas nuevas y escrituras, gracias al impulso de la presidenta @Claudiashein.



Un trabajo coordinado con @GobCDMX, @Edomex, @Conavi_mx e @INSUS_Oficial. pic.twitter.com/oD8RYwxeSY — SEDATU México (@SEDATU_mx) December 4, 2025

Caso

El Cerro del Chiquihuite es un domo volcánico, esto es, un montículo de lava solidificado y el pico más conocido de la Sierra de Guadalupe.

Delimita el municipio de Tlalnepantla de Baz, en el Estado de México, con la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México.

En su cima se ubican numerosas antenas de radio y televisión y es área natural protegida con una altura de 2 mil 730 metros sobre el nivel del mar.

Y sitio donde la tarde del 10 de septiembre de 2021, un alud de rocas sepultó varias viviendas de la calle Alacrán, en el municipio de Tlalnepantla. Pérez Cruz.

En su momento el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) confirmó que la ladera oriental del cerro del Chiquihuite, de unos 70 metros de altura y 300 de longitud, tiene fracturas.

Asimismo, por las cuales podrían caer bloques de hasta diez metros. Las rocas que rodaron montaña abajo tenían el tamaño de una casa de dos pisos.

Lleno

Una cuarta parte del cerro del Chiquihuite está en Tlalnepantla. Coronado por antenas de televisión, en su falda oriental creció la colonia Lázaro Cárdenas.

Misma con una explosión demográfica en estas zonas se registró desde mediados de los años setenta de grandes corredores industriales.

Asimismo, en redes se señala que las fallas geológicas siempre han existido. La caída de rocas, también. Pero si se suman las lluvias, la deforestación y el aumento de la población, se crea este problema.

Y es que en búsqueda de espacio, la mancha urbana se expandió hasta la zona de fallas y fracturas.

Actualmente la colonia Lázaro Cárdenas es una de las de mayor densidad poblacional de Tlalnepantla, con 150 y hasta más de 300 habitantes por hectárea, así como un alto grado de hacinamiento.

El Atlas Municipal de Riesgos 2019-2021 reportó la existencia de 18 asentamientos “en pendientes y zonas adyacentes con problemas de remoción o erosión”.