Palo a proyecto extractivista de Salinas Pliego en la Corcovada

Defensores de Sierra de San Miguelito, S. Luis Potosí denunciaron amañada asamblea ejidal. Procuraduría Agraria impide venta de 426 hectáreas en Corcovada

Regeneración, 20 de mayo de 2025. En redes destacan que la Procuraduría Agraria rechazó la validez de supuesta asamble ejidal que pretendía la venta de 426 hectáreas para proyecto extractivista de Salinas Pliego.

Cabe destacar el relato de portales locales de San Luis que relatan que inspectores de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente, están presentes en el ejido de Corcovada, en el municipio de Villa Hidalgo.

» Este hecho ocurre en lo que se considera como el cierre del proyecto extrajera de Salinas Pliego en esa región».

Se acota además de precisar que en este sitio, se han encontrado más de 43 obras que no cuentan con autorización.

Así «como perforaciones, remoción de vegetación y cambios de uso del suelo sin la correspondiente aprobación federal, lo cual justifica una clausura».

Corcovada

Por otra parte, los Guardianes de la Sierra mencionaron esto recientemente en dos publicaciones en sus redes sociales, especialmente en X, antes conocida como Twitter.

Asimismo, la Procuraduría Agraria rechazó la petición para realizar una asamblea ejidal este domingo, que pretendía vender 426 hectáreas en Corcovada, que está en el municipio de Villa Hidalgo, San Luis Potosí.

«En la segunda convocatoria, programada para el 4 de mayo de 2025, no se puede llevar a cabo la asamblea que se está considerando, ya que no cumple con los requisitos legales necesarios».

Esto, para una asamblea de formalidades especiales, según los artículos 24 a 28 y 31 de la Ley Agraria.

Además, en la asamblea de la Corcovada no se respetaron los lineamientos que deben seguir «los funcionarios públicos de la Procuraduría en cuanto a atención, asesoría y participación en este tipo de asambleas».

Mismo, en relación con la regulación de la propiedad rural», señala un documento de esta institución.

Según lo indicado, esta solicitud no es legal porque «no se presenta la primera convocatoria ni el acta de no verificativo para justificar la emisión de la segunda convocatoria que se está analizando».

Además, la “orden del día en los puntos Cuarto y Quinto” se basa incorrectamente para “justificar el contrato de venta a favor de la entidad CEMAT CONSTRUCTIONS S.A. DE C.V.

Esto es, considerándola como una asamblea regular”; y porque no se ha comprobado que se haya invitado a un representante de la Procuraduría agraria y a un funcionario público a la asamblea.

Lo anterior conforme reporta Julio Astillero.

Corcovada ley

Se precisa que:

«No es adecuado vender tierras ejidales que se utilizan de manera común en una asamblea sin seguir formalidades específicas…»

«.., pues estas gozan de una protección especial ya que son inalienables, imprescriptibles e inembargables…»

«…, lo cual significa que no pueden ser vendidas mediante un contrato, no se pueden adquirir con el paso del tiempo, y no pueden ser objeto de embargo, según lo establece el artículo 74 de la Ley Agraria».

Además, se indica que «no es posible cambiar el uso de tierras comunales, ya que, para convertir tierras de uso común en parceladas, es necesario llevar a cabo asambleas con formalidades especiales.

Se agrega que «se necesita un dictamen técnico de la dirección general de gestión forestal y suelos de la Secretaría de medio ambiente y recursos naturales (SEMARNAT)» «para registrar el cambio de uso de tierras ejidales».

Depredadores

Por otra parte, se indica que el proyecto, apoyado por la empresa CEMAT CONSTRUCTION, tiene como objetivo establecer una planta en esa localidad para la producción de materiales de construcción.

Sin embargo, los Guardianes de la Sierra de San Miguelito, junto con activistas y residentes de la zona, han señalado que también planea llevar a cabo un proyecto de explotación minera.

Lo anterior, dado que en ese sitio se ha encontrado oro, titanio e indicios de litio, razón por la cual se ha solicitado a Litio para México que confirme la presencia de este mineral estratégico.

Asimismo, se comenta que esta firma se formó gracias a la unión de capitales de Cemento Atlas y Alejandro Espinosa Ollivier, quien es el gerente legal corporativo de Grupo Salinas.

También, en su consejo de administración se encuentra Norma Elvira Urzúa Villaseñor, abogada general de Tv Azteca, según reporta Pie de Página.

La compañía intenta adquirir los terrenos ejidales mediante la “cooptación de ejidatarios, ciudadanos y funcionarios”.

NO pasó

Lo anterior, según denunció Carlos Covarrubias, miembro de Guardianes de la Sierra de San Miguelito, dos días después de que se anunciara la convocatoria para la asamblea que las autoridades federales han rechazado.

Por otra parte, durante la rueda de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, se le interrogó sobre el tema y se comprometió a abordarlo.

“Pediremos a Alicia Bárcena, la secretaria de SEMARNAT, que se comunique con el gobierno estatal, y a Edna Vega de SEDATU, quien está a cargo de la Procuraduría Agraria, que hable con los ejidatarios para revisar el proyecto y evaluar el posible impacto ambiental”, declaró la presidenta.

El Pueblo de Corcovada de Villa Hidalgo SLP con @PROFEPA_Mx en este momento, inspección para cancelar proyecto extractivista de Salinas Pliego ‼️@julioastillero @lopezobrador @victor_suarez pic.twitter.com/fczTLKlKLo — Todos Somos la Sierra de San Miguelito (@Universodelroc2) May 19, 2025

