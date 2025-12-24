Panorama Agroalimentario 2025: Creciente producción

AGRICULTURA publica el Panorama Agroalimentario 2025. Analizamos los datos de 62 cultivos y el impacto del Plan México de Claudia Sheinbaum

Regeneración, 24 de diciembre de 2025.– La Secretaría de Agricultura (AGRICULTURA) lanzó la décimo segunda edición del Panorama Agroalimentario 2025. Son más de 200 páginas llenas de números que reflejan el sudor de nuestras y nuestros productores.

Presentación del Panorama Agroalimentario 2025 https://t.co/T2OyKOG0Xc — Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (@Agricultura_mex) December 17, 2025

El Panorama 2025 desglosa la realidad de 62 cultivos agrícolas, junto con el análisis de 9 productos pecuarios y 6 pesqueros. No solo nos dice cuánto producimos, sino que detalla nuestras exportaciones, importaciones y quiénes son los socios comerciales que se llevan nuestro trabajo.

Además, incluye el consumo per cápita para entender, de forma crítica, cuánto alimento llega realmente a cada hogar mexicano.

El «Plan México» entra a la jugada

Lo nuevo y relevante de este año es la inclusión del Plan México. Este proyecto es impulsado directamente por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Busca modernizar el sistema de información y usar apps como Agro Oferta. Además se busca incrementar la producción de maíz blanco, frijol, arroz y leche.

«Incrementar la producción de alimentos para fortalecer la soberanía es una prioridad», señala el documento oficial del sector.

Para lograrlo, se refuerzan programas como Producción para el Bienestar, Fertilizantes para el Bienestar, Bienpesca, Alimentación para el Bienestar, Leche para el Bienestar, y Cosechando Soberanía. Los precios de garantía también siguen firmes.

México en el mundo

Nuestros productos ya dan la vuelta al globo. El Panorama Agroalimentario 2025 detalla nuestra fuerza exportadora.

Aguacate, jitomate y berries son estrellas internacionales. Generan ingresos vitales para las familias rurales y para todo el país.

Un territorio que desborda riqueza

México es el 13º país más grande del mundo. Tenemos casi 2 millones de km² de tierra fértil. Nuestras aguas no se quedan atrás. Contamos con 3.1 millones de km² de zona marítima para la pesca.

El sector generó 289.8 millones de toneladas de alimento. ¡Vaya que somos un gigante! Esto vale 1.59 billones de pesos.

Pero no solo es sembrar, también es mover la comida. Tenemos 407,783 km de red carretera para que el alimento llegue. Contamos con 2,107 bodegas y 163 presas exclusivas para riego. Sin agua y logística, el campo se muere.

Somos 132.3 millones de mexicanos. De ellos, 8.7 millones trabajan directamente produciendo o transformando comida. Hay 5.2 millones de personas cosechando. Otros 766 mil cuidan el ganado y 131 mil se lanzan al mar.

«El bienestar de la gente se encuentra al centro de todas las acciones», dicta la postura de AGRICULTURA.

La agricultura manda. Representa el 90.4% del volumen total producido. Son 261.9 millones de toneladas de vegetales y granos. El sector pecuario aporta 25.7 millones de toneladas. La carne de ave lidera con 4.0 millones de toneladas.

¿Por qué debería importarte este compendio?

No son solo gráficas para burócratas de oficina. Los datos son un insumo para la toma de decisiones públicas y privadas. Las y los productores «no sólo llevan alimentos a las mesas», también dictan la política pública.

Este documento identifica tendencias, retos y oportunidades para no regarla en el futuro. Es una herramienta para aumentar la producción y proteger el medio ambiente simultáneamente.

Seguridad y justicia para los de abajo

El Panorama 2025 sirve para ubicar dónde fortalecer el apoyo a las comunidades más olvidadas. “Son ellos quienes alimentan a esta gran nación”, reconoce la Secretaría en su comunicado. Es hora de que esos datos se traduzcan en una vida digna para el campesinado.

Para cerrar con lo más relevante, aquí están las claves: México reafirma su posición como potencia productiva global mediante estas estadísticas frescas de 2025. Bajo la visión del nuevo sexenio, el enfoque central es la soberanía alimentaria para que el pueblo decida qué y cómo comer.

Lo mejor de todo es que este documento es totalmente gratuito, quedando a disposición de cualquier persona que busque emprender con justicia social y conciencia climática.