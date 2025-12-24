Lo que dice la BBC sobre la demanda diez mil millonaria de Trump

BBC a juicio tras una edición polémica del discurso de Trump del 6 de enero. El republicano exige indemnizaciones millonarias en Miami

Regeneración, 24 de diciembre de 2025.– El gigante mediático británico decidió plantar cara. La British Broadcasting Corporation (BBC) confirmó que irá a juicio. Se defenderá de la demanda interpuesta por el presidente estadounidense.

Donald Trump exige la astronómica cifra de 10.000 millones de dólares. El conflicto nace por un documental titulado «Trump: ¿Una segunda oportunidad?». Al parecer, la edición de un discurso no le hizo gracia al magnate.

🚨 BREAKING: President Trump has officially filed a $10 BILLION lawsuit against BBC for their deceptive edit of his speech, which was intended to look like he was calling for vioIence on J6



BANKRUPT that foreign fake news rag, 47!



An example MUST be set! 🇺🇸🔥 pic.twitter.com/deAS2uL4mh — Nick Sortor (@nicksortor) December 16, 2025

La defensa jurídica: Sin base legal

La BBC admite error pero sostiene que no hay base legal para la reclamación. Los abogados son claros: Florida, que es donde se elaboró la demanda, no tiene competencia. El documental se hizo para el Reino Unido con bloqueos geográficos.

Argumentan que el uso de VPNs por terceros no genera responsabilidad comercial. O sea, la BBC no buscó al público estadounidense.

Bajo las leyes de Florida, el «sentido general» del discurso original seguía siendo combativo. La edición no cambió la naturaleza pública de Trump. «La edición no alteró de forma fundamental la naturaleza pública de la figura de Trump», argumentó la defensa.

Además, sostienen que no hubo «malicia real». El polémico montaje de 12 segundos fue un «error de juicio», no un plan deliberado.

El origen del lío

Todo se remonta al polémico 6 de enero de 2021. La cadena admitió haber unido frases dichas con una hora de diferencia. En el montaje, Trump parecía incitar directamente a la violencia.

Trump is coming after our BBC. He’s suing it for $10 billion, and the Conservatives and Reform are cheering him on.



The BBC must not pay Trump a penny. Instead of rolling over, it should sue Trump back for the lies he’s telling about it. pic.twitter.com/Gz6eB5IrYj — Ed Davey (@EdwardJDavey) December 16, 2025

La BBC reconoció un «error de juicio» y pidió disculpas. Sin embargo, el equipo de Trump huele sangre y dinero. Sostienen que fue un «descarado intento de interferir e influir» en las elecciones. Un portavoz del medio sentenció: «Nos defenderemos en este caso».

Cifras que marean

La querella se presentó en un tribunal federal de Miami. Trump reclama 5.000 millones de dólares por cada uno de los dos cargos. Se le acusa de difamación y de violar leyes comerciales de Florida.

La defensa del presidente califica la edición como «engañosa, denigrante e incendiaria». A pesar del arrepentimiento público, la cadena sostiene que no hay base legal. «No haremos más comentarios sobre los procedimientos legales», remataron desde Londres.

«Trump: «Estoy demandando a la BBC por poner palabras en mi boca… Supongo que usaron inteligencia artificial o algo así»

Trump: "I'm suing the BBC for putting words in my mouth … I guess they used AI or something" pic.twitter.com/VxYMDp6oZ2 — Aaron Rupar (@atrupar) December 15, 2025

Justicia interna y buena fe

La cadena ya hizo su parte. Pidieron una disculpa formal y bajaron el contenido de todas sus plataformas digitales.

Incluso hubo rodada de cabezas. Dimitió el director general, Tim Davie y la directora de noticias renunciaron. El presidente de la cadena, Samir Shah, intentó apagar el fuego sin éxito.

Trump sues BBC for defamation over Panorama speech edit https://t.co/NiJeWS1HLe — BBC News (World) (@BBCWorld) December 16, 2025

Libertad de prensa en juego

Para la autora, esto va más allá de un video mal editado. Es la resistencia ante un mandatario que usa la ley para intimidar.

Ceder ante demandas multimillonarias sentaría un precedente peligroso para el mundo. El periodismo no puede ser rehén de billeteras gigantes.

Bajo su nueva dirección, la BBC «defenderá con firmeza su periodismo». La verdad, aunque a veces se equivoque, no se vende.