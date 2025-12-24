El Plan de Justicia para Cananea y restaurar Río Sonora

El Plan de Justicia para Cananea incluye la edificación de un hospital, suministro de agua potable y la restauración del río Sonora.

Regeneración, 24 de diciembre 2025– Las autoridades dieron a conocer hoy las acciones para remediar los daños ambientales causados por el derrame de desechos tóxicos del 6 de agosto de 2014 en la mina Buenavista del Cobre sobre el río Sonora y sus afluentes.

📣 “¡Sí se pudo, sí se pudo!”

Con la porra de Cananea y un mensaje de dignidad, así cerró el evento del Plan de Justicia para Cananea.



Al grito de “Cananea no se va, porque tiene dinero y con mucha dignidad”, se reconoció la solución histórica al conflicto minero de la Sección… pic.twitter.com/L4SwVkqEz8 — Telodije_mx (@TelodijeMx) December 23, 2025

Justicia social

El propósito es garantizar justicia social, acceso a un entorno natural saludable y servicios de salud adecuados.

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, participó en un evento en el Palacio de Gobierno de Sonora.

Durante su intervención, explicó que desde el año pasado han realizado encuentros con representantes de las comunidades del estado para conocer sus necesidades y recoger sus propuestas.

De esta manera, destacó que el 20 de mayo de 2025 se presentaron iniciativas para abordar sus peticiones, organizadas en tres áreas: salud, agua y restauración ambiental.

Plan de Justicia

Dentro del Plan de Justicia para Cananea, las actividades en el ámbito de la salud implican la construcción y dotación del nuevo Hospital Regional de Ures.

Contará con residencia médica, atención toxicológica y una Unidad de Vigilancia Epidemiológica para el seguimiento de la población potencialmente afectada por la contaminación.

El director del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, detalló las características del proyecto del nosocomio.

Resaltó que también se incrementarán sus servicios de consulta externa con 21 consultorios especializados y se añadirán áreas de urgencias.

Ampliación

Así como se incluirán 60 camas para hospitalización, una unidad de cuidados intensivos y un laboratorio para el estudio de metales pesados.

En lo relacionado con el agua, el director general de la Comisión Nacional de Agua (Conagua), Efraín Morales López, informó sobre la construcción de 16 plantas de tratamiento de agua.

Además, se instalarán 16 sistemas de desinfección y se actualizarán cuatro de las seis plantas existentes.

También se llevará a cabo un seguimiento constante sobre la calidad del agua.

Restauración

Respecto a la restauración, la secretaria Bárcena aclaró que se implementarán diversas medidas en los sitios contaminados.

Esto es para eliminar o disminuir los contaminantes a un nivel seguro para la salud y el medio ambiente.

Por lo tanto, se realizará un análisis y caracterización de los suelos y sedimentos en áreas contaminadas.

Comentó que estas iniciativas provienen de un proceso participativo, transparente y respaldado por evidencias técnicas y sociales.

Paso decisivo

“Porque en el Gobierno de México es así como damos un paso decisivo para atender esta deuda histórica con las comunidades de la Cuenca del río Sonora.

Hay que decirlo fuerte y claro: No puede haber justicia social, sin justicia ambiental”.

En el evento, la funcionaria federal estuvo acompañada por la titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Mariana Boy Tamborell, y el director de Conagua.

Ellos se reunieron con representantes de las comunidades de Arizpe, Banámichi, Aconchi, Baviácora y Ures para discutir los siguientes pasos en el proceso de remediación en la región.

🟢 #Sonora 🏜️ “El conflicto más complicado puede resolverse cuando la voluntad política se ejerce con sentido social. Este acuerdo es un acto de justicia y de reconciliación para #Cananea y para las comunidades del #RíoSonora”, afirmó el gobernador @AlfonsoDurazo



El plan… pic.twitter.com/hlc25k9LYi — CP Janny Barrera (@CPJannyBarrera) December 24, 2025

Proyecto

Además, para resolver preguntas sobre el proyecto de restauración que se implementará.

Mientras tanto, el mandatario de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, destacó el trabajo de las diversas entidades gubernamentales.

Estas han realizado lo necesario para abordar la resolución de este tipo de problemas en la región, incluyendo aquellos de orden ambiental y social.