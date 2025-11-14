Paraguay Militariza Fronteras con Escudo Guaraní

Paraguay desplegó 4 mil militares en sus fronteras contra «organizaciones terroristas internacionales». Operativo permanente
Regeneración, 13 de noviembre de 2025.– El Gobierno de Paraguay activó un gran operativo militar. Se trata de la denominada Operación Escudo Guaraní. El despliegue comenzó oficialmente el 6 de noviembre de 2025.
El objetivo es combatir el crimen organizado en las fronteras. El plan contempla movilizar a 4,000 uniformados de las Fuerzas Armadas. Por consiguiente, los efectivos vigilan límites con Argentina, Bolivia y Brasil.
El Ministerio de Defensa confirmó el vasto movimiento de tropas. El ministro Óscar González habló de un «desplazamiento importante de medios». La Policía Nacional sumará hasta 7,000 agentes al control.
El comandante César Moreno dijo que la operación no tiene fin. Se mantendrá activa, “al menos, hasta fin de año”, precisó. Buscan asegurar corredores logísticos del narcotráfico.
El fantasma del «terrorismo»
Sin embargo, la medida se contextualiza tras sucesos violentos en Brasil. Paraguay intensificó la presencia militar después de graves enfrentamientos. Una operación dejó 121 muertos en Río de Janeiro a fines de octubre.
De hecho, el presidente Santiago Peña ha elevado el tono. Declaró a los grupos criminales con una etiqueta de seguridad máxima. Mencionó al Comando Vermelho y al Primer Comando de la Capital (PCC).
Peña los catalogó como: “organizaciones terroristas internacionales”.
Al mismo tiempo que Trump despliega sus fuerzas militares en el Caribe, bajo supuestos argumentos «narcoterroristas». La ley antiterrorista difumina los límites.
Esto transforma un problema de narcotráfico en una amenaza bélica. La cooperación internacional es ahora esencial para desarticular rutas. El riesgo de una escalada militar sigue latente.