Paraguay Militariza Fronteras con Escudo Guaraní

Paraguay desplegó 4 mil militares en sus fronteras contra «organizaciones terroristas internacionales». Operativo permanente

Regeneración, 13 de noviembre de 2025.– El Gobierno de Paraguay activó un gran operativo militar. Se trata de la denominada Operación Escudo Guaraní. El despliegue comenzó oficialmente el 6 de noviembre de 2025.

El objetivo es combatir el crimen organizado en las fronteras. El plan contempla movilizar a 4,000 uniformados de las Fuerzas Armadas. Por consiguiente, los efectivos vigilan límites con Argentina, Bolivia y Brasil.

Paraguay's Air Force deploys EMB-314 Super Tucano & AT-27 Tucano aircraft in Operation Escudo Guaraní—large-scale border security operation targeting transnational crime. First operational deployment of recently acquired A-29s for airspace surveillance & counternarcotics missions pic.twitter.com/zK4Y2E9nXq — The Latin American Aviation Historical Society (@The_LAAHS) November 11, 2025

El Ministerio de Defensa confirmó el vasto movimiento de tropas. El ministro Óscar González habló de un «desplazamiento importante de medios». La Policía Nacional sumará hasta 7,000 agentes al control.

El comandante César Moreno dijo que la operación no tiene fin. Se mantendrá activa, “al menos, hasta fin de año”, precisó. Buscan asegurar corredores logísticos del narcotráfico.

🚨Escudo Guaraní: Fuerzas Armadas despliega contingente de apoyo para reforzar seguridad en las fronteras



🗣️"Queremos dar apoyo y operatividad a la operación Escudo Guaraní. Se está realizando este desplazamiento importante", comentó Óscar González, ministro de Defensa.



Vía |… pic.twitter.com/R6ZrQGk5Bc — Radio Ñandutí (@nanduti) November 11, 2025

El fantasma del «terrorismo»

Sin embargo, la medida se contextualiza tras sucesos violentos en Brasil. Paraguay intensificó la presencia militar después de graves enfrentamientos. Una operación dejó 121 muertos en Río de Janeiro a fines de octubre.

De hecho, el presidente Santiago Peña ha elevado el tono. Declaró a los grupos criminales con una etiqueta de seguridad máxima. Mencionó al Comando Vermelho y al Primer Comando de la Capital (PCC).

Peña los catalogó como: “organizaciones terroristas internacionales”.

Al mismo tiempo que Trump despliega sus fuerzas militares en el Caribe, bajo supuestos argumentos «narcoterroristas». La ley antiterrorista difumina los límites.

Esto transforma un problema de narcotráfico en una amenaza bélica. La cooperación internacional es ahora esencial para desarticular rutas. El riesgo de una escalada militar sigue latente.