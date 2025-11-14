China: Incendio en el Templo Yongqing de más de mil 400 años

Pabellón Wenchang del año 535. Dedicado a Wenchang Dijun dios taoísta de la cultura y la literatura en la provincia de Jiangsu, China

Regeneración, 13 de noviembre de 2025. En redes destacan que el histórico Templo de Yongqing en Zhangjiagang, provincia de Jiangsu, China, resultó destruido en parte por un incendio.

Esto en la madrugada del 11 de noviembre, alrededor de las 3 a.m.

Sin embargo, el fuego arrasó por completo con el pabellón Wenchang, una estructura con cerca de 1,500 años de antigüedad que era parte del complejo del templo.

Gracias a la rápida respuesta de los equipos de emergencia, el resto del complejo, fundado en el año 536 d.C., logró salvarse.

China

Cabe destacar que en redes se indica que el siniestro generó consternación entre historiadores, autoridades culturales y habitantes de la región.

Y es que se trata de uno de los espacios más emblemáticos de la arquitectura religiosa tradicional china.

El fuego se propagó rápidamente por la estructura de madera del pabellón con inscripciones, estatuas y ornamentos dedicados a Wenchang Dijun.

Esto es, el dios taoísta de la cultura y la literatura, con devoción entre los estudiantes.

A pesar de la intervención de los bomberos, que lograron controlar el incendio tras varias horas de trabajo.

🇨🇳 | El histórico templo de Yongqing, con más de 1500 años de antigüedad, fue devastado por un incendio en China. Las llamas consumieron gran parte de la estructura ancestral, considerada un tesoro del patrimonio budista. Autoridades locales investigan las causas del siniestro. pic.twitter.com/EfTezZbgRP — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) November 13, 2025

Sin embargo, el edificio colapsó por completo y se reportan pérdidas totales en su interior.

Hasta el momento no se han registrado víctimas humanas, pero las autoridades locales han iniciado una investigación para determinar las causas del incendio.

Cabe destacar se presume que pudo haber sido provocado por una falla eléctrica o por el uso de veladoras en rituales nocturnos.

Versiones, por otra parte, dicen que no se descarta la posibilidad de negligencia o vandalismo.

Ming

El templo Yongqing, fundado durante la dinastía Ming, es uno de los complejos religiosos más antiguos de la región de Zhangjiagang.

El pabellón Wenchang era considerado un símbolo de la devoción académica y espiritual.

Esto es, como se indica arriba, frecuentado por estudiantes que acudían a rendir homenaje antes de los exámenes imperiales o universitarios.

Su destrucción representa una pérdida significativa para el patrimonio cultural de Jiangsu.

Expertos en conservación han señalado que la reconstrucción del pabellón será compleja, dado que muchas de las piezas originales eran irreemplazables.

#13Nov | Imágenes del incendio registrado el #12Nov en el pabellón de madera Wenchang, del templo Yongqing, en China.



Según informó el medio The Standard, no se reportaron heridos ni víctimas fatales, y las autoridades ya investigan las causas del siniestro.



Esta construcción… pic.twitter.com/qxs3DJBy4Q — El Diario (@eldiario) November 13, 2025

La comunidad local ha comenzado a organizar campañas para recaudar fondos y exigir que se garantice la restauración del templo con criterios históricos rigurosos.

Tras el incendio, el pabellón Wenchang ya no existe, pero el resto del complejo del templo continúa en pie.