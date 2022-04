Pepillo Origel fue acusado de sostener relaciones sexuales con un menor de edad

El conductor Pepillo Origel fue acusado de mantener relaciones sexuales con menores de edad y con Eduardo Verástegui

Regeneración, 19 de abril de 2022. El conductor Juan José Origel está en el ojo del huracán tras la revelación de un supuesto romance que habría tenido con el ex cantante Eduardo Verástegui.

Durante el programa de noticias sobre espectáculos ‘Chisme no like’, se dio a conocer hace unos días que el activista católico habría sostenido una relación afectiva con ‘Pepillo‘ Origel.

Ante el señalamiento por la posible pareja, el mismo programa recordó una entrevista que le realizaron a un joven que les reveló que habría tenido relaciones con Pepillo Origel.

El hombre identificado como Peraki Soto, aseguró en 2020 que cuando era menor de edad tuvo un encuentro íntimo como Juan José Origel.

Por otra parte, el hombre comentó que el acto sexual se debió a que se encontraba en el mundo de las drogas.

«Me metí al mundo de las drogas, me quedé en la calle, y una persona, que en ese entonces yo no sabía bien quién era, me dice que me iba a conseguir trabajo»

Dicho trabajo era por un grupo donde se llevaban a cabo trabajos de prostitución y narcomenudeo. Asimismo, el hombre confesó que al llegar a un lugar donde trabajaría el joven.

En la entrada, el entonces menor de edad se enteró que se estaba celebrando el cumpleaños de Pepillo Origel.

«Yo tenía 17 años, fui un regalo para Pepe Origel. Yo no sé si él sabía que en esa fiesta había menores de edad (…) Llegamos a esa fiesta y nos decían, bueno a ti te toca con esta persona y a mí me tocó con Origel» narró Peraki Soto

A pesar de que el joven reveló que estuvo con el periodista de espectáculos, detalló que sólo ocurrió una vez. Sin embargo, destacó la red de prostitución en el mundo de la farándula.

«Él sabía que era algo pasajero, el señor fue muy amable, nunca hubo como un tipo de abuso o algo parecido, hoy en día, yo estoy en contra de la pedofilia. Pero es una red cañona la que se vive en el mundo del espectáculo, y acepto mis errores»

Pepillo Origel se deslindó de las acusaciones

Finalmente, Juan José Origel no ha dado más detalles ni respuestas claras sobre las acusaciones. Pese a ello, el conductor arremetió contra el programa ‘Chisme No like‘.

Esta situación fue a través de un video en YouTube, donde el conductor de Con Permiso dijo que dejará que «los perros ladren» cosas en su contra, ya que él sabe la verdad sobre el asunto.