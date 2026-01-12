Periférico Norte: Mega reconstrucción de Naucalpan a Tepotzotlán

Periférico Norte: 108 km de reconstrucción integral de pavimento y equipamiento. Instalación de lámparas LED de alta eficiencia

Regeneración, 12 de enero de 2025. En el Estado de México, Delfina Gómez puso en marcha la reconstrucción integral del Periférico Norte.

Y es que se trata de atender 25 años, al menos, de falta de mantenimiento.

Periférico

Destinamos más de mil 200 mdp a la reconstrucción integral de 108 kilómetros del Periférico Norte. Esta obra beneficia a más de 15 millones de usuarias y usuarios, agilizando traslados y mejorando la seguridad vial en la región. pic.twitter.com/u0WuzGy5AA — Gobierno del Estado de México (@Edomex) January 12, 2026

Cabe destacar que la obra contempla la colocación de una nueva carpeta asfáltica a lo largo de 108 kilómetros, abarcando desde el Toreo, en Naucalpan, hasta la caseta de peaje de Tepotzotlán.

E incluso se señala el compromiso de que se está utilizando materiales diseñados para una vida útil de hasta 10 años.

La obra en si es una demanda histórica del sector poniente de la megalópolis del Valle de México.

En redes se destaca que las declaraciones del encargado de despacho de la Dirección General de la Junta de Caminos del Estado de México, Joel González Toral.

Mismo quien explicó el retiro de la superficie de rodamiento para poner una capa de 10 centímetros de espesor, con intervenciones profundas en hundimientos críticos.

Agregó que abarca carriles centrales y laterales en ambos sentidos. E incluye renivelación de rejillas pluviales, renovación total de señalización.

Además de poda y limpieza se destaca la instalación de lámparas LED de alta eficiencia en todo el trayecto.

Movilidad

Así, la obra impactará la movilidad de los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán y Tepotzotlán.

Se estima que beneficiará a los más de 204 mil vehículos que transitan diariamente por este corredor.

Ante ello, la gobernadora Gómez pidió paciencia y comprensión, pues aseguró que las obras van a procurar que las afectaciones sean las menores posibles.

“…,porque se trata de construir una vialidad moderna, segura y digna, que esté a la altura del pueblo mexiquense”, subrayó.

De acuerdo con las autoridades, se prevé que los trabajos en la vialidad terminen el 30 de abril en horarios diurnos y nocturnos.

Sin embargo, las intervenciones mayores se harán por la noche para reducir las afectaciones por esta obra que es una demanda muy sentida de este sector del Valle de México que transita al poniente, sobre Periférico Norte.