Honduras: Xiomara Castro decreta conteo de votos de elecciones

Xiomara Castro lanza un decreto que solicita un recuento de votos a 17 días del cambio de Gobierno en Honduras

Regeneración, 12 de enero 2026– La presidenta hondureña, Xiomara Castro, dio a conocer el viernes un decreto que fue aprobado por el Congreso, el cual demanda un recuento de los votos tras las elecciones, a solo 17 días del cambio de Gobierno en este país de Centroamérica.

🇭🇳#Internacional| Xiomara Castro ordena recuento total de votos en Honduras tras denunciar injerencia de Donald Trump y anomalías electorales: 4,774 actas pendientes y 292 impugnaciones.

Decreto

El decreto estipula que el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene la responsabilidad de realizar un nuevo conteo de los votos en los tres niveles de elecciones:

La presidencia, las diputaciones y las municipalidades.

La justificación presentada indica que hubo múltiples irregularidades durante las elecciones.

Y según los legisladores que impulsan la medida, existió intervención por parte del presidente de Estados Unidos.

Injerencia

Trump, días antes de la elección, mostró su apoyo al candidato del Partido Nacional, el conservador Nasry «Tito» Asfura.

El 24 de diciembre, el CNE anunció como ganador a Asfura, con un margen muy estrecho sobre el también conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal.

Según lo establecido en el decreto, si el CNE se niega a realizar el recuento, será el propio Congreso quien lo haga.

Castro se pronunció sobre este asunto el sábado, publicando un mensaje en su cuenta de X.

En su mensaje, la presidenta instó a Trump a tener “un diálogo directo y franco” sobre las elecciones en Honduras y sus declaraciones en favor de Asfura.

Influencia negativa

La presidenta expresó que esos comentarios “influyeron negativamente en el desarrollo del proceso democrático y afectaron a nuestra candidata”.

Esto se refería a Rixi Moncada, del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre), quien quedó en tercer lugar.

Además, Castro defendió la emisión del decreto que solicita el recuento de votos.

Argumentó que el CNE no logró contabilizar todas las actas y no resolvió todas las impugnaciones del proceso electoral.

Cinismo electoral

“No seré cómplice del cinismo institucional de órganos electorales creados para garantizar el derecho a elegir y ser electo.

Que, después de la dolorosa historia de fraudes que ha vivido Honduras, especialmente en 2017, han vuelto a abdicar frente a la injerencia extranjera.

En un entorno de amenazas a Estados soberanos”, afirmó la presidenta.

“Por estas razones, de dignidad histórica, sanciono con mi firma el Decreto Legislativo No. 58-2025.

Que ordena el escrutinio y conteo de los votos que no se quieren contar y fueron emitidos por el pueblo hondureño el domingo 30 de noviembre.

Dejando constancia de mi apego irrestricto a la voluntad del votante y a la soberanía de Honduras; y que respeto la alterabilidad en el ejercicio de la presidencia”, agregó.

Partido Nacional

El diputado Tommy Zambrano, líder de la bancada del Partido Nacional en el Congreso, rechazó el decreto, argumentando que es “un ataque contra la democracia”.

“Pretender manipular el proceso electoral, trasladar material electoral al Congreso Nacional y alterar la voluntad popular es un abuso de poder…

…y un uso indebido del aparato del Estado por parte de LIBRE”, dijo Zambrano en X.

“A menos de 17 días, buscan consumar un atentado contra la democracia”, añadió.

Comunicado conjunto

Los gobiernos de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana emitieron un comunicado conjunto.

Se oponen al decreto emitido porque “dispone un recuento total, ignorando la competencia del Consejo Nacional Electoral y perjudicando la democracia institucional”.

“Los Estados firmantes reclamamos a todas las fuerzas políticas hondureñas a respetar el orden democrático…

…garantizar una transición pacífica y privilegiar el diálogo, y confiamos en que el pueblo hondureño sabrá defender los valores de libertad y democracia”, afirmaron.