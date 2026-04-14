Peter Magyar derrota a Orban en las elecciones de Hungría

Magyar sostiene que su triunfo electoral ha «liberado a Hungría» de Orban. La participación fue casi del 80 por ciento de la población

Regeneración, 13 de abril 2026– El experimentado primer ministro húngaro, Viktor Orban, ha admitido su derrota en las elecciones parlamentarias del país después de que los resultados parciales oficiales mostraran una abrumadora victoria para el partido Tisza de Peter Magyar.

🇭🇺 I did NOT expect this coming from Magyar Péter:



"I see no problems with the Greater Hungary map used by the Hungarian Prime Minister."



He also continues later, to outline the injustice of the current Beneš dictates in Slovakia. pic.twitter.com/WAvoIJmBUt — Based Hungary 🇭🇺 (@HungaryBased) April 13, 2026

Felicitación

“El primer ministro Viktor Orban nos acaba de llamar para felicitarnos por nuestra victoria”, escribió Magyar en sus redes sociales el domingo, mientras se revelaban los resultados.

Con el 97,35 por ciento de los distritos electorales contabilizados, el partido centroderecha húngaro obtuvo 138 escaños de un total de 199 en el parlamento, alcanzando un 53,6 por ciento.

Mientras tanto, el partido nacionalista Fidesz de Orban logró únicamente 55 escaños con un 37,8 por ciento, según los resultados oficiales.

En un discurso de triunfo ante decenas de miles de seguidores reunidos a lo largo del Danubio en Budapest, Magyar declaró que sus electores habían cambiado el rumbo de la historia.

«Esta noche, la verdad triunfó sobre la mentira», dijo.

🗣️ Julián Casanova (@CasanovaHistory), historiador, sobre Viktor Orbán: "Es un liberal que empieza una deriva autoritaria. A partir de 2010 empieza su antisemitismo y antieuropeísmo". #LaNoche24h

▶https://t.co/KvgtvoBNbh pic.twitter.com/jVHrL3v6nD — La noche en 24 horas (@Lanoche_24h) April 13, 2026

Triunfo de electores

«Hoy ganamos porque los húngaros no preguntaron qué podía hacer su patria por ellos, sino qué podían hacer ellos por su patria.

Ustedes encontraron la respuesta. Y la llevaron a cabo».

Magyar indicó que los resultados constituyen un mandato histórico y prometió unir a todos los húngaros.

“No se nos ha otorgado la responsabilidad ni la posibilidad de gobernar”, afirmó. “También desde la oposición serviremos a la nación húngara y a nuestra patria”, expresó Orban.

Gran cambio

“Es un gran cambio para Hungría porque durante los últimos 16 años, Fidesz ha tenido una cómoda mayoría en el parlamento y Orban podía gobernar a su antojo”.

Gergeley Rejnai, analista húngaro del Centro para el Análisis Político Justo, comentó a Al Jazeera. Ahora, la situación va a transformarse completamente», agregó.

La Oficina Electoral Nacional informó que la participación superó el 77 por ciento, estableciendo un récord en la historia electoral de Hungría.

Consecuencias

La derrota de Orban tendrá significativas consecuencias no solo para Hungría, sino también para la Unión Europea, Ucrania y otras naciones.

Esto podría marcar el fin del papel de Hungría como adversario dentro de la UE.

Posiblemente esto abrirá la puerta a un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania, devastada por la guerra, que había estado bloqueado por Orban.

Rejnai mencionó que se anticipa que Hungría se integre más con sus socios de Europa Occidental, posicionándose así «en el núcleo de la Unión Europea».

La derrota de Orban podría también significar la posible liberación de los fondos de la UE para Hungría.

El bloque europeo había congelado esos fondos debido a lo que Bruselas consideró una degradación de los principios democráticos por parte de Orban.

Impacto

La salida de Orbán también privaría al presidente ruso Vladimir Putin de su principal socio en la UE.

Además, generaría sorpresa entre los grupos de derecha en Occidente, incluidos los partidarios de MAGA del presidente estadounidense Donald Trump.

El vicepresidente estadounidense JD Vance estuvo en Hungría a principios de esta semana para encontrarse con Orban.

Por otro lado, Trump prometió llevar el «poder económico» de Estados Unidos a Hungría si el partido de Orban lograba ganar.