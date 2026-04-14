Comienza cierre total de puertos de Ormuz en Irán por EE. UU.

La acción ordenada por Trump limita el paso de barcos desde o hacia Irán tras el fallo en las discusiones nucleares en Pakistán

Regeneración, 13 de abril 2026– La armada naval estadounidense inició un cerco a todos los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz, tras el fracaso de las negociaciones en Pakistán sobre el programa nuclear de Irán.

Tal cual lo anunciado por la Administración Trump, 131 superpetroleros se dirigen en estos momentos hacia puertos de EEUU a cargar crudo de exportación para intentar compensar el faltante causado por el cierre del Estrecho de Ormuz.

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– Tengamos en cuenta que EEUU es el… pic.twitter.com/bVwQjsSwYq — Gabriel Yerushalmi 🇮🇱 (@Defensa_Israel) April 13, 2026

Decisión

Esta decisión fue anunciada anteriormente por el presidente Donald Trump en la red social Truth Social y se implementó el 13 de abril a las 14:00 GMT.

El mando central estadounidense para el Medio Oriente aclaró que solo podrán navegar embarcaciones que no tengan a Irán como puerto de origen o destino.

Trump mencionó en Fox News que el Reino Unido y “algunos otros países” enviarían barcos anti-minas a la región.

Las fuerzas armadas iraníes consideraron el cerco como «ilegal» y un acto de «piratería», advirtiendo que, si se ejecuta, ningún puerto en el Golfo estaría a resguardo de represalias.

Reacciones

No obstante, el primer ministro británico, Keir Starmer, confirmó este lunes que su nación no participará en el cerco naval anunciado por Trump.

Resaltó que todos los esfuerzos de Londres están dirigidos a lograr la reapertura completa de esta vía estratégica.

La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, declaró que la medida es “sin sentido, sin razón”.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, solicitó que se restablezca la navegación «sin obstáculos».

Resolver disputas

Y que se resuelvan las disputas por medios diplomáticos.

Francia comunicó la organización de una conferencia con el Reino Unido para reunir a naciones “dispuestas a colaborar” en una misión «pacífica».

Se prevé que esta acción esté «destinada a restaurar la libertad del tránsito marítimo» en el estrecho, cuando la situación lo permita.

Con el incremento de las tensiones, el precio del barril de petróleo superó los 100 dólares al comienzo de la semana.

Se registró un aumento de más del 7% en el Brent del Mar del Norte y más del 8% en el West Texas Intermediate (WTI).

Intención

El Soufan Center señaló que la intención de Trump es privar a Irán de exportación y presionar a sus importadores, especialmente China, para que levanten el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Desde el inicio del conflicto, Irán ha mantenido el cerco y ha establecido condiciones para el paso por el estrecho.

El conflicto comenzó el 28 de febrero con una ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán y se ha extendido en la región debido a las represalias iraníes.

Más de 6.000 personas han perdido la vida, mayormente en Irán y Líbano. La tregua de dos semanas, que finaliza el 22 de abril, sigue siendo incierta.

Pakistán, que actúa como mediador en las negociaciones, ha solicitado que se respete la tregua, pero Estados Unidos e Irán no han comentado al respecto.