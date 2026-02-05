Petro ordena 14º bombardeo, ahora en Catatumbo

Petro acusó al ELN de responder a propuesta de paz con el asesinato de 200 campesinos en Catatumbo. Coordinación mundial para incautar bienes

Regeneración, 4 de febrero de 2026. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó que es la decima catorceava ocasión en que su administración ordena el uso de la fuerza pública para efectuar bombardeos.

En esta ocasión, se refiere una acción contra las fuerzas del Ejército de Liberación de Nacional (ELN), a las que acusa sencillamente de narcos.

Todo ello en la región de Catatumbo que es es selva y de montaña quebrada, en frontera con Venezuela.

Petro dice

Y es que por medio de X, Petro amplía la información de las actividades realizadas por ejército de Colombia, en operaciones de alta precisión en los municipios de El Tarra y Tibú, al Norte de Santander.

«He ordenado un catorceavo bombardeo de la fuerza pública en mi gobierno, está vez en el Catatumbo, hemos investigado, hasta donde es posible, la no presencia de menores».

Así explicó la acción y subrayó las bajas del ELN y su dispersión al tiempo que denunció su reiterada violencia.

«Siete miembros del ELN han muerto, tres han sido capturados y 12 fusiles han sido recuperados».

Reconoció la posibilidad de «más heridos que llevan en grupos dispersos que escapan por la zona».

Sin embargo, acusó que hace tres años se le propuso al ELN un proceso de paz.

–«Nos respondió hace un año asesinando 200 campesinos en el Catatumbo»- sentenció.

Capos

Incluso adelantó que busca incautar las riquezas de los capos, apoyo a campesino para sustituir el cultivo de la coca y desmantelar la estructura financiera de la delincuencia.

«Los nombres de los capos de capos que he entregado a TRUMP, no viven en Colombia y son parte de la multinacional de la cocaína», tal cual escribió el mandatario.

«He solicitado una gran coordinación de inteligencias policiales de todo el mundo para inacautar sus capitales y bienes y sus capturas en las ciudades del lujo en dónde se encuentran».

Además, de buscar «el apoyo máximo a nuestros campesinos pobres que cultivan hoja de coca, para sustituir sus cultivos por cultivos legales».

Y, cuyos productos se puedan comprar «por empresarios con contratos a largo plazo».

Moral

«No es posible que los culpables vivan en los mayores lujos del mundo y los castigados y muertos sean los campesinos empobrecidos de Colombia», acusó.

En su tuit, incluso insistió que «hace mucho tiempo los nombres de los capos de capos ya están en los organismos de inteligencia de los EEUU».

Finalmente, intimó una vez más a los alzados del ELN a optar por la paz so pena de correr las consecuencias de ser hacedores de violencia.

«Quienes quieran seguirlos desde Colombia y no acepten el camino de la paz, que comienza desmantelando las infraestructuras del narcotráfico y el oro ilícito, simplemente correrán la consecuencia de ser hacedores de violencia».

Petro Propone la Gran Colombia

Y sentenció:

«Al final es una decisión individual, pero aconsejo por una Colombia Grande que escojan la paz».

Cabe destacar que parte castrense señaló desarrollo de operación de alta precisión que se lleva a cabo desde la madrugada en los municipios de El Tarra y Tibú, Norte de Santander.

Esto, por parte del ejército, fuerza aérea y policía.

Sobre los 7 muertos refirió «nuestros soldados en terreno reportan la neutralización de siete sujetos, presuntos integrantes del grupo armado organizado ELN y la captura de uno más».

Durante la operación militar se ha logrado incautar, agrega, «abundante material de guerra, entre armas largas y cortas. Municiones y artefactos explosivos improvisados».

Además de drones destruidos y granadas adaptadas para aeronaves no tripuladas. Seguidamente, se asegura que la ofensiva es «respetuosa de los Derechos Humanos».

Dato

«Estas operaciones militares tienen como objetivo salvaguardar la vida y el bienestar de las poblaciones afectadas por las confrontaciones que realizan los grupos armados organizados, estructura 33 y ELN».

# PatriaHonorLealtad, señala el gorjeo en X; motivo del comentario de Petro.