Brugada defiende la libertad de expresión

La jefa de Gobierno de la CDMX rechazó cualquier censura contra periodistas y propuso un debate sobre la ética en la nota roja

Regeneración, 4 de febrero de 2026.– Clara Brugada Molina, rechazó categóricamente cualquier intento de censura. La mandataria desmintió las versiones sobre un supuesto «pacto de silencio» con los medios de comunicación locales.

Según su declaración, en la capital existen plenas libertades para el ejercicio periodístico profesional. Brugada calificó como mentiras las noticias que sugerían restricciones a la cobertura informativa en temas de seguridad ciudadana.

De acuerdo a la #ENSU, realizada por @INEGI_INFORMA, durante diciembre de 2025 la percepción social de inseguridad disminuyó al 59.5%.



En la #CapitalDeLaTransformación la seguridad se construye todos los días con presencia en el territorio, políticas públicas y cercanía con la… pic.twitter.com/dHfbzEGPUV — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) February 4, 2026

Afirmó que su administración respeta profundamente los derechos y libertades de todos los periodistas. La mandataria subrayó que no existe persecución alguna contra quienes ejercen la crítica hacia su gestión gubernamental.

El debate sobre la nota roja y la percepción

La jefa de Gobierno propuso abrir un diálogo público sobre la función social de los medios informativos actuales. Brugada sugirió un gran acuerdo para reducir la difusión excesiva de la nota roja en la televisión.

La funcionaria explicó que el morbo y las series de violencia afectan directamente la percepción de la ciudadanía.

Según datos oficiales, los delitos de alto impacto han disminuido cerca del cincuenta por ciento en la capital.

No obstante, la percepción de inseguridad no baja al mismo ritmo que la incidencia delictiva real. Brugada señaló que más del sesenta por ciento de la población se informa sobre seguridad mediante la televisión.

La mandataria pidió a los medios de comunicación «bajarle tres rayitas» a la cobertura de hechos violentos.

Ética periodística y seguridad nacional

La mandataria capitalina defendió el uso de mecanismos científicos y verificables para medir los avances en seguridad pública.

Invitó a especialistas y académicos a debatir sobre el impacto social de la información diaria.

Para la funcionaria, la ética periodística debe equilibrar el derecho a informar con la tranquilidad de la sociedad.

Brugada reiteró que se vale mantener una postura crítica, pero advirtió que no es válido mentir ni desinformar.

En respuesta a las reacciones en redes sociales Cam Martínez, Secretaria Nacional de Comunicación de Morena, subrayó el hecho comprobable de la baja de delitos en CDMX.

Con una diferencia fundamental: en la Ciudad de México los delitos van a la baja y los datos se publican. Con Calderón, la violencia crecía por la guerra y se intentó ocultar.



Siempre me voy a oponer a que los medios mientan. Saludos. https://t.co/gZEmR7zRLE — Cam Martínez (@SoyCamMartinez) February 4, 2026

La gestión de Brugada busca romper con prácticas del pasado en la relación entre el gobierno y la prensa escrita. «Se vale el debate, no la mentira», concluyó la jefa de Gobierno durante su reciente rueda de prensa.

La administración mantendrá apertura total y respeto irrestricto a la libertad de expresión de todos los sectores.