Plan Campeche: Volver a la producción de arroz, carne y leche

Regeneración, 14 de noviembre de 2025. Desde Champotón, en cumplimiento a un compromiso de campaña, Sheinbaum, encabezó el arranque del Plan Campeche.

El cual a través de una inversión histórica de mil 238 millones de pesos (mdp), beneficiará a 7 mil 881 productoras y productores de pequeña escala de leche, arroz y carne.

Esto, con el objetivo de impulsar al campo, el empleo rural y fortalecer la soberanía alimentaria.

Sheinbaum

“Juntamos las ideas, los compromisos y construimos lo que ya se presentó, un programa, un plan que ayuda a los productores de arroz con un programa integral…»

«.., a los productores de leche y a los productores de carne».

«El día de hoy estamos aquí para explicar el programa y junto con ustedes, echarlo adelante”.

Seguidamente la presidenta señaló que, en el periodo neoliberal, por muchos años los gobernantes se dedicaron a quitarle al pueblo de Campeche.

Esto, particularmente a las y los pequeños productores a quienes se les tuvo en el abandono.

Es decir, subrayó, contrario a lo que sucede con la Cuarta Transformación, que bajo el principio de “por el bien de todos, primero los pobres”, apoya a quienes menos tienen.

Así, brindando justicia social y logrando que la economía mexicana esté mejor que nunca.

“Ellos creen que una campañita en redes nos va a romper, nos va a hacer sentir mal».

«No, la verdad, porque a nosotros nos fortalece una sola cosa: Nosotros gobernamos con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México”.

Arroz

El Plan Campeche, en el caso del arroz, contempla acciones como: Apoyo anual de 24 mil pesos a través de Producción para el Bienestar.

Además entrega de 300 kilogramos de fertilizantes gratuitos por hectárea y de 100 kilogramos de semillas certificadas por hectárea.

E incluso la Comisión Nacional del Agua (Conagua) rehabilitará dos distritos de riego: el 025 Río Verde–Campeche y el 015 Edzná–Yohaltún.

Se otorgarán créditos con bajas tasas de interés y seguro agropecuario, se entregarán seis módulos de maquinaria completa de última generación.

Asimismo y se contará con un equipo de acompañamiento técnico capacitado y certificado.

Leche

Por otra parte, en el caso de la leche, se construirá una nueva planta pasteurizadora de Leche para el eienestar, que tendrá una capacidad de recibir y procesar 100 mil litros diarios.

Además, cuyas obras concluyen en diciembre de este año; se pondrán en marcha seis centros de acopio en todo el estado.

Se brindarán paquetes de inseminación artificial de hasta 20 vacas; una ordeñadora; cercos eléctricos; 28 kg de semillas para pastos y acompañamiento técnico.

Carne

En tanto que para los productores de carne, se contemplan paquetes de inseminación artificial de hasta 10 vacas para mejoramiento genético del ganado.

Incluye, cercos eléctricos para corrales; 28 semillas para pastos y 50 árboles forrajeros, así como acompañamiento técnico.

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, destacó que el Plan Campeche es el compromiso número 67 de los 100 Compromisos para el Segundo Piso de la Cuarta Transformación.

Además de que abona al objetivo de alcanzar la soberanía alimentaria del Plan México, al impulsar una producción que alcanzará, en el estado, 100 mil toneladas de arroz.

Además, 27 mil toneladas de carne y 55 millones de litros de leche. Aunado a que serán la base para la creación de 9 mil 500 empleos directos e indirectos.

“Por instrucción de la Presidenta, todos estos apoyos serán dados en forma directa, personal, sin intermediarios a las y los productores de Campeche”, agregó.

Añadió que cada productora y productor que participe en el Plan Campeche será visitado en su campo para verificar sus datos, realizar la credencialización e integración al padrón de beneficiarios para que conozcan sus derechos.

Layda

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, precisó que el Plan Campeche es muy importante para la vida de esta entidad.

A través de la organización de los productores de leche, arroz y carne.

La productora de leche, Leonor Barajas Silva, reconoció el esfuerzo de la Presidenta para brindar un apoyo a las y los productores de Campeche, lo que aseveró es una muestra de cariño.

“En los próximos años veremos un nuevo campo campechano que mandará carne, arroz y leche a todas partes”, comentó.