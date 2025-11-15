Trump elimina aranceles a diversos productos agrícolas

Carne, café, jitomate, frutas tropicales y jugos, cacao, especias, té, aguacates, y coco, entre los productos libres de arancel: Trump

Regeneración, 14 de noviembre de 2025. En redes destacan que Trump firmó este viernes un decreto para retirar los aranceles impuestos este año a varias importaciones agrícolas.

Entre ellas carne de res, plátano, café y jitomate para reducir presiones sobre el costo de vida en Estados Unidos.

Cabe destacar que Trump en abril puso un arancel mínimo del 10% para la mayoría de las importaciones, bajo el argumento de que el déficit comercial suponía “una amenaza inusual y extraordinaria”.

Esto, para la economía y la seguridad nacional estadounidense.

De acuerdo con la Casa Blanca, los bienes retirados de los aranceles recíprocos corresponden principalmente a productos agrícolas que Estados Unidos no cultiva o produce en cantidades muy bajas.

Esto es, a saber, café y té. Aguacates, tomates, mangos, piñas, plátanos y cocos. Frutas tropicales y jugos. Cacao y especias. Naranjas y otras frutas y carne de res.

Además, fertilizantes adicionales, de los cuales algunos nunca estuvieron sujetos a estos aranceles.

Y es que se precisa que todos estos productos fueron añadidos al Anexo II de la Orden Ejecutiva 14257.

Por ello, en consecuencia retirados del apartado “Ajustes arancelarios potenciales para socios alineados” (PTAAP).

Trump acaba de eliminar los aranceles que le había impuesto a Colombia para el café, carne de res, banano, aguacate y otros.



Se le cayó el dólar e incrementó el costo de vida, ahora esta corrigiendo el error de las políticas que te quieren vender como éxito en Colombia. — María José Gómez (@MajoDoriaT) November 14, 2025

La Casa Blanca reconoció que los aranceles generaron ingresos sustanciales para el Tesoro y alimentaron la inflación.

Por ello, tras una primera revisión el 5 de septiembre, Trump habló de la “demanda interna actual” y la “capacidad de producción nacional insuficiente” de ciertos bienes.

Lo que, dijo, hace necesaria la eliminación selectiva de tarifas para productos agrícolas.

Por otra parte, se precisa que Trump afirma que los acuerdos comerciales y negociaciones bilaterales han generado mejores condiciones de acceso a mercados para los exportadores agrícolas estadounidenses.

Los aranceles los paga el consumidor, pero Trump sigue sin entenderlo. pic.twitter.com/B8T5YB2U62 — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) November 15, 2025

El gobierno también señaló que el PTAAP continúa incluyendo otros productos estratégicos.

Esto es como recursos naturales escasos en EE. UU., insumos farmacéuticos genéricos y piezas aeronáuticas.

Y cuyos aranceles podrían eliminarse si se concretan nuevos acuerdos recíprocos de comercio y seguridad.

El anuncio llega un día después de que EE.UU revelara nuevos acuerdos arancelarios con Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala.

Todo ello para contener precios en alimentos básicos y mantener la estabilidad económica de cara al cierre de año y las elecciones.