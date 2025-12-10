Policía allana sede de Futbol argentino, decenas de cateos

Cateos a clubes de futbol y particulares. Investigan vínculos con empresa financiera Sur Finanzas, bajo investigación por lavado de dinero

Regeneración, 10 de diciembre 2025– La sede de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y al menos 12 clubes fueron registrados por la Policía de Argentina, en el marco de una investigación por supuesto lavado de dinero.

Allanan la Asociación del Fútbol Argentino

Lo ordenó la Justicia por la causa Sur Finanzas, como parte de la investigación por posible lavado de dinero. pic.twitter.com/IzhJl43XoK — Sergio Palahy Sosa (@PalahySosa) December 9, 2025

Vínculos

Los equipos están bajo sospecha de tener vínculos con la empresa financiera Sur Finanzas y su presidente Ariel Vallejo, investigados por la Justicia local en otros casos.

Algunos clubes han negado tener vínculos con la financiera, en un escándalo que involucra a la cúpula del fútbol argentino.

La Justicia argentina busca aclarar los vínculos que mantienen la AFA y estos clubes con la empresa de servicios financieros.

Sur Finanzas, dirigida por Ariel Vallejo, está bajo sospechas de lacado de dinero.

Operativos

Los operativos, ordenados por el juez federal Luis Armella, se llevaron a cabo en simultáneo en las sedes de los clubes de fútbol.

Así como en la sede de la AFA en Buenos Aires, dirigida por Claudio “Chiqui” Tapia, vinculado al dueño de Sur Finanzas.

Una fuente anónima indicó a la prensa local que “se hicieron entre 25 y 30 allanamientos entre clubes de fútbol y domicilios particulares».

La agencia de noticias AP reportó que las instalaciones de al menos 12 clubes han sido registradas, aunque la prensa local eleva la cifra a 18 clubes.

Entre los equipos registrados están el Independiente, el Racing Club y San Lorenzo.

Contratos

La Justicia argentina busca, entre otros elementos, los contratos que suscribieron los clubes con la financiera investigada.

Así como otra documentación guardada en dispositivos electrónicos, según sostuvo un funcionario judicial que habló en anonimato con AP.

Sur Finanzas financió y patrocinó a varios clubes de fútbol. En 2024 incluso patrocinó a la Liga Profesional y a la selección nacional argentina.

Ese mismo año también fue reelecto Claudio “Chiqui” Tapia en circunstancias cuestionadas por las autoridades.

Mientras tanto, Ariel Vallejo reconoció públicamente sus vínculos con el presidente de la AFA.

Denuncia

Hace dos semanas, las autoridades denunciaron a la financiera por la presunta evasión de más de 800.000 millones de pesos argentinos (550 millones de dólares al cambio oficial).

Esto llevó la semana pasada al allanamiento de todas las sedes de Sur Finanzas.

Ahora, las autoridades buscan determinar los vínculos entre Sur Finanzas, la AFA y los clubes.

Si la financiera “operaba con supuestos testaferros y les otorgaba préstamos a los clubes a cambio, por ejemplo, de derechos de transmisión”, indica el diario argentino ‘Clarín’.

Además, Sur Finanzas tiene un historial complicado con la Justicia argentina.

La empresa ya había sido allanada en el marco de una pesquisa por presunto uso de billeteras virtuales para hacer operaciones.

Estas, podrían estar vinculadas a sobornos, en relación con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Lavado de dinero

Sur Finanzas y Ariel Vallejo también están investigados por presunto lavado de dinero por la compra de dólares a precio oficial en 2019, cuando regían restricciones cambiarias.

Uno de los clubes allanados, Excursionistas, emitió un comunicado este martes, en el que negó cualquier relación financiera con la controvertida empresa.

“El Club Atlético Excursionistas informa a sus socios, simpatizantes y a la opinión pública que el único vínculo existente con dicha firma ha sido un acuerdo de sponsoreo.

En los términos habituales en los que la institución celebra convenios comerciales para el sostenimiento de actividades deportivas y sociales”, afirmó.

El prestigioso Racing Club, también reaccionó para distanciarse de Sur Finanzas, después de haber confirmado el allanamiento de sus instalaciones.

Informe

“Queremos informar que el acuerdo comercial con la empresa Sur Finanzas se alcanzó en el año 2023 y, hasta donde esta comisión tiene conocimiento, solamente ha sido un contrato de publicidad y sponsoreo”.

Explicó el club de primera división, precisando que el contrato “tiene como fecha de finalización el 31 de diciembre del 2025”.

Estos operativos policiales ocurren en medio de un contexto tenso para la AFA.

La asociación y su presidente enfrentan polémicas por sospechas de arbitrajes parciales y denuncias de corrupción contra la institución lanzadas por el gobierno de Javier Milei.