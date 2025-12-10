Cadena perpetua a exministro de Economía de Cuba

Alejandro Gil acusado de corrupción y de poner información oficial clasificada «a disposición de los servicios del enemigo». Doble sentencia

Regeneración, 10 de diciembre 2025– Alejandro Gil, exministro de Economía de Cuba (2018-2024), fue condenado este lunes a cadena perpetua por espionaje, cohecho y «actos en perjuicio de la actividad económica», entre otros delitos.

Sentencia

El Tribunal Supremo Popular de La Habana también le impuso 20 años de prisión adicionales y ordenó la confiscación de sus bienes.

No se especifica en la sentencia los actos ilícitos concretos cometidos por el exministro ni las evidencias presentadas en su contra.

Llama la atención la excepcional dureza de la condena a Gil, que era el zar de la economía de la isla.

Una de las principales figuras del gobierno de Miguel Díaz-Canel hasta caer en desgracia hace algo menos de dos años.

Juicio

El juicio contra Gil comenzó el pasado 31 de octubre, más de un año después de que el presidente Díaz-Canel lo destituyera como ministro de Economía y Planificación.

Tras dos vistas orales a puerta cerrada en noviembre, en las que Gil fue llamado a declarar, el Tribunal Supremo Popular dictó una doble sentencia.

Cadena perpetua

En el primer caso, el tribunal lo condenó a cadena perpetua por espionaje, actos en perjuicio de la actividad económica.

Así como sustracción y daño de documentos en custodia oficial, violación de sellos oficiales e infracción continuada de normas para la protección de documentos clasificados.

En el segundo, fue condenado a 20 años de prisión por cohecho continuado utilizado como medio para la falsificación de documentos públicos, tráfico de influencias y evasión fiscal.

La corte también ordenó la confiscación de sus bienes, la prohibición de ejercer funciones vinculadas a la administración de recursos y la privación de derechos públicos.

Fallo

El fallo recoge que «mediante un actuar corrupto y simulador», el exministro «se aprovechó de las facultades otorgadas por las responsabilidades que asumió para obtener beneficios personales.

Recibiendo dinero de firmas extranjeras y sobornando a otros funcionarios públicos para legalizar la adquisición de bienes».

También asegura que «engañó a la dirección del país y al pueblo que representaba, generando, con ello, daños a la economía».

Además de poner información oficial clasificada «a disposición de los servicios del enemigo», sin especificar detalles.

«Traición a la patria»

Según la sentencia, sus acciones implican «traición a la Patria», considerado «el más grave de los crímenes», así como una «degradación ética, moral y política».

Alejandro Gil

Nacido en 1964, Alejandro Gil integra la primera generación que no vivió la Revolución de 1959 que llevó a Fidel Castro al poder, y a la que también pertenece el presidente Díaz-Canel.

Graduado de Ingeniería en Explotación del Transporte, Gil protagonizó una ascendente carrera en los órganos decisorios del gobierno y el Partido Comunista (PCC, único legal).

Estos ascensos culminaron en su nombramiento como ministro de Economía y Planificación en 2018.

Por entonces se lo consideraba mano derecha del presidente, y sobre él recayó la responsabilidad de reflotar una economía en situación de crisis permanente.

Si bien se desconoce hasta qué punto se puede atribuir a las políticas de Gil, lo cierto es que la crisis se ha agravado en los últimos años hasta alcanzar una situación extrema.