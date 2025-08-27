Por tormenta eléctrica 4 fallecidos en Veracruz

Veracruz, Las Choapas: Tío y sobrino alcanzados por descarga: Habían salido a comprar útiles escolares. Dos motociclistas también mueren

Regeneración, 27 de agosto de 2025. En redes destacan fallecidos en Veracruz producto de las intensas lluvias en la entidad.

Asimismo se indica que se trata de una intensa tormenta eléctrica registrada en el sur de Veracruz con saldo de cuatro personas fallecidas, entre ellas un menor de edad.

Asimismo, se precisa que los hechos ocurrieron en distintos puntos de la entidad, en medio de las lluvias que han afectado gran parte del estado.

Veracruz

En la comunidad de Nuevo Xoteapan, municipio de Las Choapas, un hombre y su sobrino fueron alcanzados por un rayo cuando se dirigían a su domicilio.

Se destaca que el tío había salido con el pequeño Edilberto, de 11 años, para comprar útiles escolares y su mochila de cara al regreso a clases.

Sus cuerpos fueron hallados la mañana del martes por un vecino que se dirigía a su parcela, quien dio aviso inmediato a las autoridades locales.

Motociclistas mueren en Las Matas

Por otra parte, la segunda tragedia se registró anoche en la carretera Minatitlán–Coatzacoalcos, a la altura de Las Matas.

Por otra parte, se indica que ambos motocicletas transitaban en medio de la tormenta cuando un fuerte rayo impactó la zona.

Sin embargo, en una de las unidades viajaba una pareja que murió de manera instantánea.

E incluso se destaca que en la otra motocicleta circulaba un amigo de ambos, quien relató a las autoridades que escuchó un estruendo y perdió el sentido.

Al recobrar la conciencia encontró a sus acompañantes tirados sobre el asfalto.

“El rayo no los mató; la luz los cegó y el estruendo” provocaron choque y muerte de dos motociclistas



Las víctimas, una mujer y un hombre. El director de PC de Cosoleacaque explicó la situación. Los hechos en el tramo Las matas, viajaban de Coatzacoalcos a Minatitlán. pic.twitter.com/S5cZwlxDJp — PRESENCIA.MX (@Presencia_MX) August 27, 2025

Lluvias

Al tiempo que de acuerdo con la Subdirección de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil, la atmósfera se mantiene activa en gran parte del estado.

Esto es, con tormentas fuertes en el centro y sur, extendiéndose hacia el norte durante el día.

Por ello, se prevén encharcamientos y crecida de ríos en zonas vulnerables y rachas de viento de hasta 35 km/h en costas y más intensas en tormentas.

Además, olas de 0.5 a 1.0 metros en el litoral veracruzano e incluso neblinas eventuales en zonas montañosas.

Aunque la probabilidad de lluvias continuará este miércoles, se espera que disminuyan en intensidad en comparación con las últimas horas.

En las próximas 24 horas se prevé una disminución gradual del potencial de lluvias y tormentas en nuestro estado, informó la Secretaría de Protección Civil del Estado.

La intensidad del calor disminuirá ligeramente en comparación al día de ayer, pero se recomienda continuar con las precauciones y consultar aviso especial por temporal lluvioso.

Este miércoles, la Secretaría de Protección Civil del Estado emitió un nuevo Aviso Especial por temporal lluvioso.

Precaución

Por lo antes expuesto se exhorta a la población a mantener precaución por posibles encharcamientos e inundaciones, crecidas de ríos y arroyos de respuesta rápida, deslaves, derrumbes y deslizamientos.

Este día, se informó, la onda tropical 26 avanza lentamente, el pronóstico es que el potencial de lluvias y tormentas disminuye gradualmente conforme avance el día.

Sin embargo, entre jueves y viernes persistirá la probabilidad de tormentas y lluvias aisladas.

Las cuales pueden ser de intensidad moderadas a fuertes y concentrándose especialmente en regiones montañosas y cuencas del sur.

No obstante, se prevé que los niveles estén dentro de los valores típicos de la temporada.

Inicio

Además está por iniciar el mes más activo en la cuenca del Atlántico y el más lluvioso en el estado.

En el caso del norte, las cuencas del Pánuco al Colipa, se prevé nublado a medio nublado, probabilidad de lluvias y tormentas aisladas.

La intensidad del calor disminuye ligeramente en comparación al día de ayer, ambiente templado a fresco por la noche y madrugada.

En las regiones montañosas del centro estará nublado a medio nublado, probabilidad de lluvias con tormentas aisladas.

Acumulados en 24 horas de 5 a 20 mm, sin descartar mayores de forma más dispersa. Posibles nieblas o neblinas nocturnas o matutinas en partes altas.

En la costa y llanura del centro: nublado a medio nublado, probabilidad de lluvias y tormentas aisladas.