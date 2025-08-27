30 mil detenidos por delitos de alto impacto en casi 11 meses

Delitos: Aseguradas más de 240 toneladas de drogas y desmantelados mil 356 laboratorios. Dichos del Mayo Zambada deben probarse

Regeneración, 27 de agosto de 2025. En las Mañaneras del Pueblo con la presidenta Sheinbaum se informó los avances contra la delincuencia en México.

Se trata de informe de Harfuch quien señaló que del 1 de octubre de 2024 al 25 de agosto de 2025, además se han asegurado más de 240 toneladas de droga.

Además, desmantelado mil 356 laboratorios.

Delitos

En este sentido, el funcionario señaló que del 1 de octubre de 2024 al 25 de agosto de 2025, suman más de 30 mil detenidos por delitos de alto impacto.

Por otra parte, destacó que en los últimos 15 días han sido detenidos operadores de organizaciones delictivas y personas vinculadas con homicidios.

Además de tráfico de droga, extorsión, venta de armas y secuestro, que generaban violencia en diferentes estados de la república.

Aunado a lo anterior, García Harfuch detalló que se han desmantelado mil 356 laboratorios donde se producían drogas.

Por otra parte, en Sinaloa resaltó un operativo donde fueron aseguradas bodegas en las que almacenaban sustancias y equipos para producir estupefacientes.

Lo que representó una afectación de 7 mil millones de pesos para el crimen organizado.

«Con las operaciones ya mencionadas hemos evitado el consumo de millones de dosis de droga y el enriquecimiento de grupos delictivos”, apuntó.

Investiga

Cabe destacar que Sheinbaum dijo que hasta el momento no se tiene ninguna investigación ni prueba contra algún funcionario público tras los señalamientos de sobornos de Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

“No establecemos relaciones de contubernio con nadie y si en una investigación saliera una persona, político o funcionario vinculado a un grupo delictivo, se hace la denuncia”, señaló.

Además sobre los delitos del Mayo Zambada, Omar García Harfuch, dijo que los señalamientos deben ser investigados y probarse, pues explicó que el hecho de que lo diga un criminal no lo hace verdad.

Zambada

Por otra parte, medios de Estados Unidos dicen que ninguna de las cláusulas del acuerdo entre Ismael Zambada y la Fiscalía de Nueva York compromete al cofundador del Cártel de Sinaloa a colaborar con el gobierno de Estados Unidos en indagatorias criminales.

Y es que en el documento, hecho público ayer, el capo aceptó que enfrenta la cadena perpetua y se comprometió a no apelar el propio acuerdo de culpabilidad firmado.

Así como tampoco la sentencia que reciba por sus delitos, ni a buscar la libertad condicional.

Además, se afirma que garantizó que revelará todos sus activos y para noviembre entregará cualquier bien oculto que pueda ser confiscado.

Esto es 60 días antes de recibir su condena, programada en enero.

Abogado

“Él no va a hablar de nadie (…) porque no ganamos nada”. “Él no va a cooperar (…) Nada, él no gana nada cooperando”, dijo Frank Pérez al salir de la audiencia.

Y es que se trata del abogado de Zambada que enfrenta como pena máxima la cadena perpetua y como pena mínima impositiva la cadena perpetua” también.