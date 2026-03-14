Precios del petróleo se estallan mientras Ormuz sigue cerrado

Los precios del petróleo cerraron en US$ 100 por barril; el cierre del estrecho de Ormuz afecta directamente al mercado

Regeneración, 13 de marzo 2026- Los precios del petróleo estadounidense aumentaron un 9,72% para concluir en US$ 95,73 por barril. El crudo Brent, que es la referencia internacional, creció un 9,22%, cerrando a US$ 100,46 por barril. Es la primera ocasión que el Brent cierra por encima de los US$ 100 desde agosto de 2022.

Precios

Los precios del petróleo aumentaron tras un mensaje del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei.

En su comunicado, advertía que el estratégico estrecho de Ormuz permanecerá cerrado como método de presión.

También mencionó que todas las bases estadounidenses en la zona «serán atacadas» a menos que cierren.

El estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del consumo global de petróleo, ha estado prácticamente cerrado desde el inicio de la guerra.

Expectativas

Esto ha llevado a un incremento en los precios del petróleo y ha oscurecido las expectativas para las acciones a nivel mundial.

«El cierre de facto del estrecho de Ormuz sigue siendo el punto crítico para los mercados globales», comentó Felix Vezina-Poirier, estratega principal de BCA Research.

El secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, manifestó el jueves que es necesario que el estrecho se reabra.

«Ahora el estrecho de Ormuz necesita reabrirse y lo hará», dijo Wright en «CNN News Central».

Informe

Mientras tanto, la AIE presentó su informe mensual sobre petróleo el jueves.

Señaló que el conflicto entre EE. UU. e Israel en el Medio Oriente está «causando la mayor interrupción de suministro en la historia del mercado de petróleo mundial».

El dólar estadounidense se fortaleció frente a otras divisas principales, beneficiándose de la búsqueda de refugios seguros.

Indicadores

El índice del dólar estadounidense aumentó un 0,5%, alcanzando su nivel más alto de este año.

El indicador de miedo de Wall Street, el VIX, subió un 10%, indicando la mayor volatilidad en los mercados.

El Índice de Miedo y Codicia de CNN disminuyó a «miedo extremo». Los precios del crudo Brent han incrementado casi un 38% desde que comenzó la guerra.

Los precios del crudo estadounidense han aumentado cerca del 43%.