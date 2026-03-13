ONU advierte del inicio de una crisis humanitaria en Líbano

La asistencia es insuficiente ante los ataques, el colapso de hospitales y la difícil situación de miles de desplazados: ONU

Regeneración, 13 de marzo 2026– En Líbano, las demandas humanitarias están aumentando a un ritmo que excede la capacidad de respuesta de las entidades de ayuda. Así lo indica la agencia de migración de la ONU, que ha emitido un nuevo llamado urgente para conseguir fondos.

El Ejército de Israel ataca los suburbios del sur de Beirut tras ordenar la salida de miles de civiles. La escalada en Líbano ya deja cerca de 600 muertos y más de 800.000 desplazados, mientras la ONU alerta de una crisis humanitaria sin precedentes.#Israel #Libano #Guerra pic.twitter.com/KjLVKKrvDo — euronews español (@euronewses) March 12, 2026

Nueva guerra

«El pueblo libanés está cargando con el peso de una nueva guerra, otra más», afirmó el viernes Mathieu Luciano.

Luciano es el coordinador de la misión en Líbano de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Sus declaraciones reflejan el sufrimiento diario de millones de civiles atrapados entre la violencia y la escasez de recursos.

En este contexto, Luciano comentó en Ginebra que las organizaciones humanitarias «luchan por mantenerse a la par de la crisis que se expande rápidamente».

Emergencia

Esto se debe a que «las necesidades aumentan a un ritmo mucho mayor que nuestra capacidad de respuesta».

Para hacer frente a esta emergencia, la OIM ha lanzado un llamado urgente de 19 millones de dólares, destinado a ampliar sus operaciones en los próximos tres meses.

Entre sus prioridades están el monitoreo de desplazamientos, el acceso a refugios, la distribución de ayuda, los servicios de protección y la atención médica.

La violencia no solo impacta directamente a la población, sino que también está llevando al límite al sistema de salud en Líbano, según alertó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Zonas de riesgo

En este sentido, Christian Lindmeier, portavoz de la OMS, advirtió que «un número considerable de personas se mantiene en zonas de difícil acceso o en áreas de alto riesgo.

Esto incluye a personas mayores, individuos con discapacidad y quienes tienen movilidad limitada, con barreras para ser evacuados o recibir ayuda».

De acuerdo con Lindmeier, «las instalaciones de salud están cada vez más sobrecargadas debido al incremento de casos de trauma».

Entre los grupos más vulnerables, las mujeres y niñas enfrentan algunas de las peores consecuencias del conflicto, según el Fondo de Población de la ONU (UNFPA).

Embarazadas

La agencia estima que 11. 600 mujeres embarazadas se han visto afectadas y que cerca de 4. 000 darán a luz en los próximos tres meses.

55 hospitales y clínicas han cerrado, ya sea por daños o porque se encuentran en áreas con órdenes de evacuación.

«Muchas de estas mujeres han sido desplazadas, cortadas de los servicios de salud esenciales y obligadas a dar a luz en condiciones peligrosas…

…incluso al borde de la carretera», explicó Anandita Philipose, representante del UNFPA en Líbano.

Ataques

Los ataques israelíes en Líbano han resultado en al menos 20 muertes y decenas de heridos desde la madrugada, según informó la Agencia Nacional de Noticias (NNA).

En el ataque más reciente, ocho personas perdieron la vida y nueve resultaron heridas cuando una bomba israelí impactó un edificio residencial en las afueras orientales de Sidón.

En Qleileh, los grupos de rescate encontraron dos cuerpos entre los restos de un edificio que se colapsó al amanecer.

Además, anoche hubo bombardeos aéreos en Beirut, que impactaron zonas donde civiles desplazados buscaban refugio cerca de la costa.

En estos momentos continúa elevándose hacia el cielo una columna de humo negro en el sur de Beirut por el último de los ataques de Israel hace solo unos minutos sobre la capital libanesa.



Nos cuenta más @S__Echevarria, enviado especial de @rne a Beirut



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Bombardeos

Familias que dejaron sus viviendas estaban durmiendo en tiendas de campaña o al aire libre en el área del malecón.

Fue en ese momento que ocurrieron los ataques aéreos, que habrían causado al menos ocho fallecidos y varios heridos.

Esta reciente acción de Israel se lleva a cabo después de que Hezbollah lanzara cohetes y drones hacia el norte de Israel.

En respuesta a los ataques conjuntos de Tel Aviv y Washington contra Irán.

Ofensiva

Esta ofensiva, iniciada el 28 de febrero de 2026, resultó en la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei.

Hoy el ejército de "Israel" bombardeó un cuartel de las fuerzas de paz de la ONU en la aldea de Al-Kouzah, en el sur del Líbano, hiriendo a los soldados de la ONU.



Si esto lo hace Irán o un pais enemigo de EEUU, sería un escándalo mundial, si lo hace "Israel" no es ni noticia. pic.twitter.com/l91KIvGTsf — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) March 7, 2026

En reacción, Hezbollah prometió vengar su fallecimiento, lo que además rompió un frágil cese al fuego de 15 meses, que Israel había infringido en varias ocasiones.

Desde el 2 de marzo, los ataques israelíes en Líbano han dejado un total de 687 muertos, 1.774 heridos y alrededor de 822.000 desplazados.