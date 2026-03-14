México envió a Cuba un tercer lote de ayuda humanitaria

Se trata de alimentos básicos y productos esenciales para ayudar a enfrentar la situación económica en Cuba, no incluyen petróleo

Regeneración, 13 de marzo 2026– Este viernes, los barcos ARM Papaloapan y ARM Huasteco de la Armada Mexicana llegaron nuevamente a la bahía de La Habana con un tercer envío de ayuda que México envía a Cuba.

Envío

Este envío es parte de una serie de apoyos que el gobierno mexicano ha proporcionado a la isla durante los últimos meses.

Se compone principalmente de alimentos básicos y productos esenciales para ayudar a enfrentar la situación económica del país caribeño.

La llegada de este nuevo cargamento se suma a las dos entregas previas realizadas en 2026, lo que eleva el total de ayuda mexicana a más de dos mil toneladas de suministros.

El envío fue transportado por dos barcos de la Armada mexicana: El ARM Papaloapan y El ARM Huasteco.

Confirmación

Ambos ya habían llegado a Cuba el 28 de febrero con un segundo envío de ayuda destinado a apoyar a la población.

Josefina Vidal, viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, confirmó la llegada del nuevo envío y escribió en las redes sociales:

«Están llegando al puerto de La Habana dos barcos con el tercer envío de ayuda del gobierno y del pueblo mexicano para el pueblo de Cuba. Gracias, México, por tu solidaridad con Cuba».

Con los envíos de los últimos meses, México se ha convertido en el país que más ayuda humanitaria ha proporcionado a la isla recientemente.

Ayuda humanitaria

La cantidad de los envíos incluye:

Primer envío: 814 toneladas de alimentos.

Segundo envío: más de 1,200 toneladas de alimentos.

Tercer envío: el nuevo lote entregado este viernes.

En total, el apoyo de México supera las 2,000 toneladas de suministros, principalmente alimentos esenciales y productos de higiene.

Díaz-Canel

Horas antes de la llegada de este nuevo cargamento, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel destacó públicamente el apoyo del gobierno mexicano.

Durante una aparición en televisión, el mandatario destacó a México como:

«Un país amigo y hermano que ha mostrado una gran generosidad» y también mencionó a la presidenta Claudia Sheinbaum.

En su intervención, Díaz-Canel también respondió a rumores sobre una supuesta reventa de donaciones en tiendas estatales.

Rechazo

El presidente rechazó esas acusaciones y afirmó que son parte de una campaña para desacreditar al gobierno cubano.

«Es una mentira, calumnia e intoxicación para desacreditar y destruir al gobierno cubano», puntualizó, y aseguró que el país no recibe beneficios económicos de la ayuda.

«El país no saca ningún provecho económico, el provecho es social», añadió.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha reafirmado que México continuará enviando alimentos y ayuda humanitaria a la isla, aunque aclaró que este apoyo no incluirá petróleo.

El enfoque del apoyo mexicano ha sido: