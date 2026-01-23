Culmina plazo para que Salinas Pliego pague

Salinas Pliego publicó foto llamando a seguir la «batalla cultural». Sobre posible embargo dice: «Veremos si se animan… ¿usted que apuesta?

Regeneración, 23 de enero de 2025. Y es que Ricardo Salinas Pliego es tendencia debido al vencimiento del adeudo fiscal que asciende a 51 mil millones de pesos.

Como se sabe el Servicio de Administración Tributaria (SAT) notificó formalmente el requerimiento el pasado 15 de enero.

Además, otorgando 5 días hábiles para el pago voluntario.

SAT

A pocas horas de que venza el plazo legal para cubrir un adeudo fiscal histórico, Ricardo Salinas Pliego publicó un emblemático mensaje:

Así, en su cuenta de X, el empresario publicó una fotografía portando una gorra de» MACC vida propiedad libertad».

E incluso sosteniendo un arma de fuego, acompañada de un mensaje desafiante dirigido tanto a sus seguidores como a las autoridades fiscales.

«Buenos dias a todos mis sobrinos, vamos a seguir dando la batalla cultural por un mejor México!!! Que el #CartelDeTabasco no siga destruyendo al país y robándonos impunemente, no se dejen. Ahh y gracias a @ArturoVill7 por la gorra».

Sin embargo, un usuario preguntó directamente_

—»¿Es verdad que hoy lo embargan o puro choro mi querido y apreciado Don Ricardo?»—.

A lo que Salinas Pliego respondió: «Veremos si se animan… ¿usted que apuesta?».

Debe

Ricardo Salinas pliego sabe que tiene que pagar sus impuestos y se puso a llorar.

Como se sabe es el cobro de un adeudo que supera los 51 mil millones de pesos, correspondiente a créditos fiscales que Grupo Salinas mantuvo en litigio durante más de diez años.

El titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, confirmó que los requerimientos de pago fueron enviados el 9 de enero y que la notificación comenzó a surtir efectos legales a partir del viernes pasado.

«Y el Código Fiscal de la Federación establece que a partir de que surge efectos esa notificación, que fue la semana pasada, se tienen cinco días (lo que equivale a 120 horas), que sería esta semana».

Asimismo, la presidenta al ser cuestionada sobre el desenlace esperado, dijo: «Esperamos que pague».

Beneficios

Así, Salinas Pliego perdería beneficios legales que incluyen descuentos de hasta 39 por ciento sobre el adeudo total, un incentivo contemplado en la legislación fiscal.

Sin embargo, el proceso legal no implica un embargo automático. Lo que si, es que el SAT sí estaría facultado para iniciar procedimientos de cobro coactivo en caso de que el plazo venza sin pago.

O, en su caso, sin un acuerdo formal.

Estos procedimientos pueden incluir el embargo de bienes, cuentas bancarias o ingresos, de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación.

La presidenta Sheinbaum explicó con claridad las etapas que seguiría el proceso:

«Primero pues se notifica, si paga, ahí se resuelve el asunto; si no paga, tiene que venir una serie de procedimientos que son parte y de un procedimiento jurídico que tiene que cumplirse».

«Es un procedimiento largo, no es un procedimiento de tres o cuatro días, o de semanas. Es un procedimiento que lleva tiempo, si es que decide no pagar.

«Si decide no pagar, entonces viene un procedimiento largo, pero es es justicia así de sencillo».

Encuesta

Por otra parte, nuevas encuestas publicadas hoy posicionan a Salinas Pliego como el perfil favorito entre los simpatizantes del Partido Acción Nacional (PAN) para la candidatura presidencial de 2030.

Cabe destacar, por otra parte que TV Azteca continúa insistiendo legalmente para que los juicios que enfrenta en Nueva York (relacionados con impagos a bonistas) sean trasladados a tribunales en México.

Además las acciones del Grupo Elektra permanecen suspendidas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) desde finales de 2025.

Esto, tras una caída drástica en su valor de mercado que afectó significativamente la fortuna personal del empresario.

Finalmente, el SAT anunció ayer un programa de condonación de multas y recargos para ciertos contribuyentes, aclarando explícitamente que Salinas Pliego no es elegible para estos beneficios.