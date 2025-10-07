Primer ministro francés renuncia tras presentar gabinete

Sébastien Lecornu anunció su dimisión al presidente, Emmanuel Macron, horas después de haber designado un nuevo gabinete

Regeneración 7 de octubre 2025– El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, presentó su renuncia al presidente francés, Emmanuel Macron. El Elíseo anunció en un breve comunicado que Macron aceptó la dimisión de Lecornu.

Esto abre las puertas a diferentes escenarios, incluida la convocatoria de elecciones anticipadas.

Renuncia

La renuncia de Lecornu se produce 13 horas después de que se nombrara ayer la composición de un Gobierno que él llevaba trabajando desde su propio nombramiento.

Tras su dimisión sorpresa, está la posición de uno de sus componentes, el partido conservador Los Republicanos.

Su líder, Bruno Retailleau, señaló anoche su descontento por la composición del gabinete, y convocó esta mañana una reunión para decidir si abandonan el Gobierno.

En caso de cumplirse su amenaza de abandonar del Ejecutivo, se haría imposible en la práctica su continuidad.

Esto es, teniendo en cuenta que no cuenta, ni de lejos, con una mayoría parlamentaria.

Declaración

El propio Lecornu ofreció una declaración pública sobre su decisión: «No se puede ser primer ministro cuando no se dan las condiciones» para gobernar, dijo.

Asimismo, deploró los «apetitos partidistas» que han llevado a su dimisión y pidió «borrar ciertos egos».

Además, enumeró tres razones que le impiden seguir siendo jefe de Gobierno.

En primer lugar, citó el hecho de que los partidos políticos «en ocasiones fingieron ignorar el cambio, la profunda ruptura que representaba no aplicar el Artículo 49.3 de la Constitución».

Esta permite adoptar leyes sin el acuerdo del Parlamento, y que, según él, desbarataba el «pretexto para la censura previa» en la Asamblea Nacional.

Postura

Deploró, en segundo lugar, que «los partidos políticos siguen adoptando una postura como si todos tuvieran mayoría absoluta en la Asamblea Nacional».

El político macronista aseguró que durante las tres semanas de negociaciones que mantuvo con todo el arco parlamentario estuvo «cerca» de lograr un acuerdo;

Que las «líneas rojas se estaban volviendo naranjas y, a veces, verdes», y que él «estaba dispuesto a ceder, pero cada partido político quiere que el otro adopte su plataforma completa», lamentó.

En tercer lugar, «la composición del gobierno dentro del núcleo común (los partidos de centro y derecha que componen el gobierno) no fue fluida», reconoció.

Esas tensiones provocaron «el resurgimiento de algunos deseos partidistas, a veces relacionados con las próximas elecciones presidenciales» de 2027, apuntó Lecornu.