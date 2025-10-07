Chofer, sospechoso de asesinato del sacerdote Pantaleón: Harfuch

Regenración, 7 de octubre – Un lamentable y trágico giro ha tomado el caso del asesinato del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, de 58 años, cuyo cuerpo fue hallado la tarde del lunes 6 de octubre en Mezcala, municipio de Eduardo Neri, Guerrero.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Omar García Harfuch, informó que el principal sospechoso del crimen es el propio chofer de la víctima.

Sacerdote

Los Obispos de México expresamos nuestro dolor por el hallazgo sin vida del Pbro. Bertoldo Pantaleón Estrada, párroco de San Cristóbal, Mezcala, en la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa.



Constatamos con tristeza y dolor que hechos de violencia nuevamente enlutan nuestra comunidad… pic.twitter.com/wgFaTSGVK5 — CEM (@IglesiaMexico) October 7, 2025

Durante la «Mañanera del Pueblo,» el Secretario García Harfuch reveló que la línea de investigación más fuerte de la Fiscalía General del Estado de Guerrero apunta al conductor del párroco como el presunto homicida, una revelación que ha generado una profunda conmoción en la comunidad religiosa y social.

«Todo indica que es su propio chofer, estamos en búsqueda y apoyando a la Fiscalía de Guerrero para la detención de esta persona,» detalló el funcionario federal ante la prensa.

Colaboración Federal

Según el informe presentado, el sacerdote Bertoldo Pantaleón, responsable de la iglesia de San Cristóbal, Mezcala; asesinado «arriba de su camioneta» justo cuando se dirigía a oficiar una misa.

El crimen ocurrió tras la denuncia de su desaparición el sábado 4 de octubre en la localidad de Azcala, donde se le perdió el rastro.

A pesar de que el móvil del homicidio aún se desconoce, las autoridades federales han asegurado su total colaboración con la Fiscalía local.

Lo anterior, para esclarecer los hechos y lograr la detención del presunto responsable.

Compromiso

En consecuencia, el Secretario de Seguridad se comprometió a brindar todo el apoyo necesario a la investigación en curso, un esfuerzo conjunto que busca dar pronta resolución a este doloroso caso.

Harfuch también se enfocó en disipar cualquier especulación sobre la conducta del sacerdote, algo fundamental para el respeto a su memoria y labor.

«Vamos a profundizar con autoridades locales, fue un delito muy lamentable en la zona y apoyaremos en todo a la Fiscalía...»

«…, y hasta el momento, no tenemos ningún indicio de que el padre haya estado involucrado en algo incorrecto,» aclaró.

Esto es, descartando que el párroco hubiera recibido amenazas o tuviera vínculos con actividades ilícitas.