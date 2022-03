Profesor denuncia censura por curso de Dostoyevsky

Un profesor de la Universidad de Milán denunció la censura que directivos de la insitución pretendía poner sobre un curso del autor ruso Fiodor Dostoyevsky para evitar cualquier “polémica en este momento de tensión”

RegeneraciónMx.- La Universidad de Milán se vio obligada a revertir la decisión de cancelar un curso de cuatro lecciones sobre el autor ruso Fiodor Dostoyevsky.

La institución habría hecho llegar un carta al profesor Paolo Nori instándolo a posponer las lecciones sobre el autor de Crimen y castigo para “evitar cualquier forma de polémica en este momento de gran tensión”.

DENUNCIA EN REDES

Nori, autor de unas 50 de novelas y profesor universitario del Departamento de Humanidades donde enseña traducción, criticó que «el miedo que están dando los rusos está tomando dimensiones singulares».

¿Ser ruso es un problema? ¿Incluso siendo un ruso muerto? Lo que está pasando en Ucrania es horrible, y tengo ganas de llorar solo de pensarlo. Pero estas cosas aquí son ridículas: una universidad italiana que prohíbe un curso sobre Dostoievski, no me lo puedo creer. Deberíamos hablar más sobre Dostoievski. O de Tolstoy, el primer inspirador de los movimientos no violentos», explicó el autor en un vídeo en Instagram.

Ante la presión, la directora de la universidad milanesa, Giovanna Iannantuoni, explicó que no habrá censura y que el curso se realizará según lo previsto. «Invité a Nori a un café en el rectorado y aceptó. Hubo un malentendido en un momento de gran tensión. En esta universidad no hay nada más lejos que la censura», explicó a los medios.

El curso sobre Dostoievski de Paolo Nori se celebrará en la Universidad de Milán-Bicocca, que «es una universidad abierta al diálogo y a la escucha, incluso en este periodo tan difícil que nos ve consternados por la escalada del conflicto», se indica en un comunicado del centro.