Sergio Mayer revelará todos los detalles de sus polémicas en un libro

Regeneración 4 marzo 2022. El ex diputado Sergio Mayer anunció que prepara un libro autobiográfico en el que hará un recuento de su vida.

Durante un encuentro con los medios de comunicación, Mayer destacó que tocará los temas por los que ha estado en controversia y su faceta como político.

También aseguró que dicho libro generará polémica pues revelará su versión respecto a todos los temas en los que ha estado envuelto.

Incluso pidió a los reporteros que lo ayudaran a proponerle temas y retomar controversias.

Además, hablará de sus romances y las especulaciones en las que se vio involucrado en el ámbito político.

“Voy a dar mi versión de los hechos, de las cosas, de todo lo que han dicho, de lo que me ha tocado, acusado, un poco de todo”, indicó.

Sergio Mayer señaló que se han dicho muchas sobre él y destacó que algunas podrían tener su dosis de verdad o de ficción.

“Mi versión, mis cosas, de lo que he vivido, la realidad. Han dicho tantas cosas a través del tiempo que me encantaría decir mi versión”, indicó el ex Garibaldi.