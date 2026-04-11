Bloqueos de vías en Irlanda y Noruega por precio de combustible

Irlanda y Noruega: Transportistas, agricultores y diversas organizaciones bloquearon carreteras e interrumpieron operaciones por cuarto día

Regeneración, 10 de abril 2026– El Gobierno irlandés solicitó a los ciudadanos que adquieran únicamente el combustible que requieren, ya que 100 estaciones de servicio se quedaron sin suministros, y el Grupo Nacional de Coordinación de Emergencias indicó que esta cifra podría aumentar a 500 para el viernes.

Fuel protester spokesperson John Dallon spells it out loud and clear to the government. #FuelProtest pic.twitter.com/wtLOkNR7RV — TheIrishWatchdog (@WatchdogTh96012) April 10, 2026

Fuel protester spokesperson John Dallon spells it out loud and clear to the government. #FuelProtest pic.twitter.com/wtLOkNR7RV — TheIrishWatchdog (@WatchdogTh96012) April 10, 2026

Bloqueo

A raíz del conflicto, transportistas, agricultores y diversas organizaciones bloquearon carreteras e interrumpieron parte de las operaciones en Dublín por cuarto día consecutivo.

Las manifestaciones en territorio irlandés han generado escasez de combustible, mientras que en Noruega, los camioneros están llevando a cabo protestas del “rugido del diésel” en la capital.

El gobierno irlandés puso a las fuerzas armadas en estado de alerta para ayudar a despejar los bloqueos.

Por su parte, la policía advirtió a algunos de los manifestantes que se dispersaran o enfrentarían arrestos.

Fuel protester spokesperson John Dallon spells it out loud and clear to the government. #FuelProtest pic.twitter.com/wtLOkNR7RV — TheIrishWatchdog (@WatchdogTh96012) April 10, 2026

Amenaza

Se les amenazó con que podrían ser acusados de desobediencia civil y de causar disturbios que podrían durar semanas si fuese necesario.

El viceprimer ministro de Irlanda, Simon Harris, anunció que se implementará un paquete de apoyo «significativo y sustancial» para “sectores fundamentales de la economía”.

Sin embargo, Christopher Duffy, representante de los protestantes en Dublín, declaró que las manifestaciones continuarán.

Hasta que se ofrezcan detalles sobre “reducciones serias en nuestros gastos”.

Precios

El aumento en los precios del petróleo desde que Estados Unidos e Israel iniciaron un ataque en Irán el 28 de febrero ha generado preocupación en los mercados internacionales.

Esto ha provocado la ira de los consumidores y empresas, quienes demandan que los gobiernos tomen más medidas para mitigar el impacto.

Algunos países han anunciado recortes temporales en los impuestos sobre los combustibles, mientras que otros han implementado acciones para limitar la demanda y racionar.

El viernes, los manifestantes en Noruega formaron un convoy de camiones que se dirigió hacia el parlamento en Oslo.

Protestas

Entre 70 y 80 camiones, algunos de ellos portando letreros que decían “¡Ya es suficiente! ”, se unieron a otro grupo conocido como Dieselbrolet.

El mes pasado, el gobierno irlandés presentó un plan de 250 millones de euros para disminuir los precios del combustible.

Este plan incluye una reducción temporal de los impuestos especiales y la extensión de un programa de reembolso del diésel para transportistas y operadores de autobuses.

Se esperaba que los manifestantes se mantuvieran en la capital durante varias semanas, según comentó un portavoz, John Dallon, a RTÉ.

“Si esto dura un mes, estamos preparados para quedarnos aquí”, aseguró.

“It’s the government holding this country for ransom, not the protesters.” Talks to end fuel protests are continuing, though without organisers present. John Dallon, who has been speaking on behalf of demonstrators, arrived for Government talks but was turned away.#VMNews pic.twitter.com/260QSeOIFA — Virgin Media News (@VirginMediaNews) April 10, 2026

Manifestante

Se le acusó de ignorar la difícil situación de aquellos que están sufriendo debido al alto costo del combustible.

“¿Cómo se atreven a salir y afirmar que estas personas que protestan están pidiendo un rescate para el país?

Es el gobierno quien está exigiendo un rescate para el país, no los manifestantes”.